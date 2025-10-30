Garnero lamenta las bajas de la UC para el partido ante O'Higgins: "Seguimos con esa costumbre de no repetir equipos"

Universidad Católica recibirá este domingo a O'Higgins en el Claro Arena, por la 26ª fecha de la Liga de Primera, en busca de dar otro gran paso para conseguir el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores 2026.

Para ese cotejo, el cuadro "cruzado" tendrá sensibles bajas, como la de Gary Medel y Fernando Zampedri por suspensiones, además de la lesión de Cristián Cuevas.

Este jueves el técnico del conjunto de la franja, Daniel Garnero, lamentó las ausencias que tendrán de cara al encuentro ante los celestes.

"Lamentablemente, seguimos con esa costumbre de no repetir equipos por distintos motivos y en este caso tenemos bajas muy importantes en el medio campo y perdemos a nuestro goleador", expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

"Tendremos que realizar un planteo inteligente para poder complementar las ausencias y obviamente siempre nos basamos en el plantel, hay variantes, alternativas, inconvenientes y los que no venían participando tienen que estar listos. Un partido inteligente es cuando pones tu virtud en el juego y encuentras falencias del rival y las exprimes al máximo. Yo creo que un planteo inteligente es saber donde y como podemos dañar", añadió.

Además, enfatizó que "el objetivo es ganar el próximo partido, sabemos que será muy particular porque tenemos bajas importantes. Es muy importante que el equipo no decaiga y tenga la misma intensidad con otros jugadores".

