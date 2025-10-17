Garnero descarta una reprogramación del Clásico Universitario: "No veo nada que esté fuera del reglamento"

El director técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, no eludió el tema de la semana y en conferencia de prensa manifestó su postura por la insistencia de Universidad de Chile por suspender el clásico programado para el próximo domingo en el estadio Claro Arena.

En la instancia, el estratego manifestó que la llave de semifinales de Copa Sudamericana entre el "Romántico Viajero" y Lanús no puede ser excusa para aplazar el choque entre los dos equipos que luchan por el subliderato de la Liga de Primera.

"La verdad es que no veo nada que esté fuera del reglamento, la fecha de competencia, cuando te tocan jugar torneo internacionales sucede esto, juegas cada tres días y nos pasó a nosotros, por suerte nos pasó un montón de veces y el calendario es así, te tocan clásicos y te tocan partidos decisivos en el medio, es parte del juego", subrayó el argentino.

Por otra parte, al ser consultado por la posibilidad de pelear el título con Coquimbo Unido, el DT admitió que "a mí me gusta mucho no depender de nadie. Para el 'Chile 2' (cupo directo a fase de grupos de Copa Libertadores) no dependemos de nadie, 'Chile 1' es muy difícil, es fútbol. El objetivo que tenemos es ganar el próximo partido y ahí ya después hay que cruzar los dedos a ver qué pasa con lo demás".

En ese sentido, apuntó que "para 'Chile 2' ganando todos los partidos estamos adentro y no dependemos de nadie, entonces me gusta ser realista y apuntar a lo que puedo alcanzar. Si en el medio suceden cosas y te dan la posibilidad, bienvenido sea".

Sobre el encuentro de este domingo ante Everton, Garnero planteó que "hay diferencia en la tabla, pero hay una paridad muy grande en los partidos cuando se inician. No veo -salvo Coquimbo a nivel resultado, pero tampoco en el juego- que sean ampliamente superiores a los rivales, así que vamos a tener que hacer un partido muy inteligente, sabemos que vamos a enfrentar a un rival que pelea por lo suyo y lo va a hacer jugando de local, de la mejor manera, así que si queremos traernos los tres puntos tenemos que hacer las cosas muy bien".

