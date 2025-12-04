Garnero avisa que la UC necesitará "un plantel mucho más amplio" si clasifica a la Copa Libertadores

Universidad Católica enfrentará este sábado a Unión La Calera en el Claro Arena, por la última fecha de la Liga de Primera, con el objetivo de asegurar el cupo del Chile 2 para ir directamente a la fase grupal de la Copa Libertadores 2026.

De cara al cotejo ante los "cementeros", el cuadro "cruzado" recibió una buena noticia, porque el Tribunal de Disciplina de la ANFP le borró la amarilla a Fernando Zampedri, por lo que el goleador de la UC estará disponible.

El técnico del conjunto de la franja, Daniel Garnero, valoró poder contar con el experimentado delantero, al expresar este jueves en conferencia de prensa que "es el goleador del campeonato, un profesional muy respetado... Es importantísimo. Vi de cerca la situación y me dijo que no había hecho nada. Estaba seguro de que podía pasar esto, pero también estaba la incertidumbre. Que pueda jugar es muy importante para nosotros".

Sobre la opción de abrochar el cupo del Chile 2 para la Copa Libertadores, el estratego sostuvo: "Contentos por esta realidad. Llegar al último partido, jugando de local, dependiendo de ti, es muy bueno. Si nos hubiesen dicho eso apenas llegamos, firmaba, porque estaba muy difícil. Este plantel tuvo una reacción muy buena e hizo que estemos en esta situación inmejorable".

"Estamos con muchos deseos de abrocharlo el sábado y lograr el objetivo que nos propusimos apenas vinimos, sabiendo que era muy lejano, que no dependía de nosotros. Las cosas se fueron dando y llegamos a esta situación muy buena", añadió.

Por último, Garnero advirtió sobre el mercado de fichajes que se abrirá con el cierre de la temporada: "No nos podemos desenfocar del sábado. Después podremos charlar para lo que viene. Si se dan las cosas, obviamente vamos a necesitar de un plantel mucho más amplio. Si competimos a nivel internacional, vamos a necesitar no solo calidad sino también cantidad. Va a haber tiempo para eso".

PURANOTICIA