Garnero advierte que el plantel de la UC "está muy corto" y pide un equipo "mucho más competitivo"

Universidad Católica seguirá luchando por el cupo del Chile 2 y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 cuando este sábado visite a Deportes La Serena, por la 27° fecha de la Liga de Primera.

Este jueves, el técnico Daniel Garnero se refirió a la pelea por ir de manera directa al torneo continental y además, pidió refuerzos para la próxima temporada.

"Sabemos que la competencia va a ser muy difícil, quedan cuatro fechas donde tenemos esa gran posibilidad de no depender de nadie y vamos a tratar de basarnos en eso. Estos partidos son decisivos, ya empieza la recta final. Todos jugamos por algo, entonces es muy importante poder obtener el triunfo. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival que también tiene sus obligaciones, pero confiamos en que los regresos también nos den otro aire para poder afrontar este partido de la mejor manera posible", expresó el DT argentino en conferencia de prensa.

"Todos sabemos lo que es un torneo internacional y la importancia que tiene. La historia reciente del club dice que le está costando ese tipo de participaciones, entonces hay un deseo mayor y estamos conviviendo con eso, sabiendo que tenemos una gran responsabilidad y mucho para dar", añadió.

Sobre el cotejo ante el elenco granate, sostuvo: "Nos preparamos como veníamos haciéndolo diariamente. Obviamente que cuando ganas el estado de ánimo es superior, pero sinceramente estamos muy enfocados".

Además, el adiestrador se refirió a la reciente salida anticipada del defensa Valber Huerta: "Valber se vino a despedir el otro día, tomó la determinación de desvincularse del club. En el poco tiempo que tuvimos, es un gran profesional, le deseamos lo mejor y que le vaya muy bien".

Por último, Garnero mandó un aviso a la dirigencia de la UC sobre la llegada de nuevos refuerzos de cara a la próxima temporada: "Obviamente que el plantel está muy corto. Hay expulsiones, lesiones, suspensiones y el año que viene va a pasar exactamente lo mismo. Coincidentemente, los dos partidos que nos tocó perder fueron en momentos donde perdimos jugadores muy importantes que al plantel le cuesta reemplazar. Tenemos que nivelar y equiparar eso para tener un plantel mucho más competitivo, sobre todo si tienes la posibilidad de jugar dos competiciones".

