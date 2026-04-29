Garin y Tabilo ya tienen programación para disputar los octavos en los Challengers de Cagliari y Aix-en-Provence

Después de caer tempranamente en el cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid, Cristian Garin (85° del ranking ATP) y Alejandro Tabilo (43°) disputarán los Challengers de Cagliari y Aix-en-Provence, respectivamente. Y los dos chilenos ya tienen programación para ver acción este jueves.

En el certamen que se disputa en Italia, "Gago" logró instalarse en la ronda de los dieciséis mejores luego de estrenarse el martes con una victoria frente al tunecino Moez Echargüi (144°). Su próximo desafío será el portugués Nuno Borges (49°), jugador que avanzó directamente a esta instancia al quedar libre en la primera ronda por su estatus de tercer cabeza de serie.

El choque contra el tenista luso abrirá la jornada en el primer turno de la cancha 14, fijando su inicio a las 05:00 horas de Chile. Cabe destacar que este será el segundo cara a cara entre ambos, con un historial favorable para el chileno gracias al triunfo obtenido en los cuartos de final del ATP 250 de Estoril de 2024.

Para el deportista nacido en Arica, esta semana es crucial. Actualmente figura en el casillero 102 en el ranking en vivo, por lo que tiene la obligación de revalidar las unidades conseguidas al llegar a la final del Challenger de Mauthausen el año pasado, si es que desea mantenerse dentro del anhelado top 100.

Por la otra vereda, en la competición que se desarrolla en Francia, "Jano" accedió a los octavos de final sin jugar la primera ronda, beneficio otorgado por ser el segundo sembrado del torneo. En esta fase se medirá de forma inédita ante Roberto Bautista Agut (93°). El experimentado jugador español, que hace pocos días comunicó su retiro del profesionalismo al concluir la temporada 2026, viene de dejar en el camino hoy al qualy francés Sascha Gueymard Wayenburg (262°) con parciales de 7-5 y 6-2.

La organización determinó que el partido frente al tenista castellonense cierre la jornada. Al ser programado en el cuarto y último turno de la cancha principal, se estima que el duelo arranque entre las 10:00 u 11:00 horas de Chile.

El objetivo primordial de Tabilo en este campeonato es acumular la mayor cantidad de unidades posibles para aproximarse al top 30. De lograrlo, aseguraría ser cabeza de serie en Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada.

PURANOTICIA