Garin sufre una remontada brutal ante Zverev y se despide de Montecarlo

Resulta complejo procesar el desenlace del encuentro de Cristian Garin (109°) por la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo. El representante chileno estuvo a escasos pasos de concretar una victoria de proporciones ante Alexander Zverev, actual número 3 del ranking ATP, pero terminó sucumbiendo en una remontada impactante del jugador alemán.

El apodado "Tanque" no logró sostener una diferencia de 4-0 a su favor, que incluía un doble quiebre, y posteriormente falló al sacar por el partido con un 5-3 arriba. El germano encadenó cinco juegos consecutivos para sellar su avance en el certamen monegasco, al cual Garin había accedido tras superar con éxito la fase de clasificación. El marcador final, tras una batalla de dos horas y 50 minutos, favoreció a "Sascha" por parciales de 4-6, 6-4 y 7-5.

La historia comenzó de forma favorable para el ariqueño en la primera manga, pese a que no pudo concretar dos opciones de quiebre en el segundo game. Tras un desarrollo equilibrado donde ambos resguardaron sus servicios con dificultad, "Gago" dio el golpe en el momento preciso: quebró en el décimo juego para adjudicarse el set inicial.

El segundo parcial tuvo un desarrollo irregular. Por primera vez en el compromiso, el nacional cedió su saque en el tercer juego. Aunque consiguió recuperar el quiebre en el sexto game, volvió a entregar su servicio de inmediato, permitiendo que Zverev cerrara el set con autoridad en el décimo juego gracias a la efectividad de su envío.

El desenlace en el tercer set fue de una intensidad frenética. Garin exhibió un nivel arrollador al inicio, logrando dos rupturas que lo posicionaron con una cuenta de 4-0. Sin embargo, sobrevino un desplome inesperado. El chileno perdió su servicio en el quinto game y, acto seguido, no pudo aprovechar una oportunidad de quiebre en el sexto. Pese a tener la chance de cerrar el duelo con su saque en el 5-3, no logró concretar la tarea y en el undécimo juego volvió a ceder su turno. El game final fue una extenuante disputa de más de diez minutos, donde el criollo desperdició tres bolas de quiebre antes de que el alemán sentenciara la historia en su tercer punto de partido.

Con este resultado, Garin dejó pasar la oportunidad de sumar un nuevo triunfo ante un top ten, registro que no actualiza desde 2024, cuando venció precisamente al alemán en los cuartos de final del ATP de Múnich. Esta derrota coronó un miércoles fatídico para el tenis chileno en Montecarlo, sumándose a la eliminación de Alejandro Tabilo, quien también sufrió una remontada ante el checo Jiri Lehecka en el primer turno.

A pesar de la amargura de la derrota, el balance general para el chileno arroja cifras positivas. Tras su paso por la qualy y su avance a segunda ronda, Garin retornará al selecto grupo de los 100 mejores del mundo, situándose en el puesto 82 del ranking en vivo, lo que además le garantiza un lugar en el cuadro principal de Roland Garros.

PURANOTICIA