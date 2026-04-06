Garin revive su mejor versión en Montecarlo y avanza con autoridad: ahora desafía a Zverev

Una sólida presentación está protagonizando Cristian Garin (109° del ranking ATP) en el Masters 1000 de Montecarlo. Tras sortear con éxito la fase clasificatoria, la raqueta nacional inició su camino en el cuadro principal del certamen monegasco con una victoria contundente.

El "Tanque" se impuso este lunes al italiano Matteo Araldi (107°), quien ingresó como lucky loser, con parciales de 6-2 y 6-4. El encuentro se extendió por una hora y 28 minutos, lapso en el que el chileno mostró un tenis que rememoró su mejor versión de 2021, año en que alcanzó el puesto 17 del escalafón mundial.

Durante la primera manga, el desempeño de "Gago" rozó la perfección. El nacional concretó un quiebre de entrada en el primer game y, aunque cedió su servicio inmediatamente después, recuperó la ventaja rompiendo el saque rival en el tercer juego. Posteriormente, volvió a golpear en el séptimo game para terminar cerrando el set con su servicio en el octavo juego, aprovechando su tercer set point.

El segundo parcial presentó mayores dificultades para el nacido en Arica. Garin sufrió un quiebre en el segundo game, pero reaccionó rápido devolviendo la gentileza en el juego siguiente para igualar el marcador. La paridad se mantuvo hasta que el chileno rompió el saque del europeo en el séptimo juego, aunque volvió a entregar su servicio en el octavo. No obstante, en el noveno game volvió a quebrar y selló su triunfo con determinación en ese mismo tramo del partido.

Gracias a este resultado, el deportista nacional experimentará un importante ascenso en la clasificación mundial, situándose momentáneamente en el casillero 82 del ranking en vivo. Asimismo, Garin regresa a la segunda ronda en Montecarlo, instancia que no alcanzaba desde 2021, cuando logró llegar hasta los octavos de final.

El próximo reto para el chileno será de máxima exigencia, ya que deberá enfrentar al alemán Alexander Zverev, actual número 3 del mundo y tercer sembrado del torneo, quien avanzó directamente a esta fase. Pese a la jerarquía del rival, el historial favorece al nacional, quien ha derrotado al germano en dos oportunidades, ambas en el torneo de Múnich durante las ediciones de 2019 y 2024.

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