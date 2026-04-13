Garin retorna al top 100 y Tabilo sufre caída en nueva actualización del ranking ATP

Como dicta la tradición de cada lunes, la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) publicó su más reciente clasificación mundial, actualización de inicio de semana arrojó un escenario de contrastes para los representantes nacionales que compiten en el circuito.

En lo más alto de la legión chilena continúa Alejandro Tabilo, pese a registrar un descenso en el escalafón. El tenista no logró revalidar los octavos de final conseguidos durante la temporada pasada en el Masters 1000 de Montecarlo, lo que le significó perder seis lugares y posicionarse en la casilla 45°, manteniéndose de todas formas como la primera raqueta nacional.

La cara opuesta de la moneda la protagonizó Cristian Garin, quien concretó su esperado retorno al grupo de los cien mejores del orbe. Luego de sortear con éxito la etapa clasificatoria (qualy) en el certamen monegasco y llegar hasta la segunda ronda del cuadro principal, "Gago" experimentó un notable ascenso de 26 peldaños que lo dejó en la ubicación 83°.

Más atrás en el listado, Tomás Barrios registró una leve mejora al avanzar desde el puesto 123° al 120°. Por su parte, Nicolás Jarry apenas escaló una posición para quedar 155°, un movimiento discreto a pesar de haber disputado las semifinales del Challenger de Madrid.

En la parte alta de la clasificación global se produjeron modificaciones sustanciales. El hito más destacado fue el cambio de mando: tras imponerse en la final de Montecarlo, el italiano Jannik Sinner desplazó al español Carlos Alcaraz y se adueñó del número uno del mundo. El tercer lugar del podio quedó en manos del alemán Alexander Zverev.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 13.350 puntos (+1)

2° Carlos Alcaraz (España) 13.240 (-1)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.555 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.710 (0)

5° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.100 (+2)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.900 (+2)

7° Alex de Miñaur (Australia) 3.895 (-1)

8° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.870 (+1)

9° Lorenzo Musetti (Italia) 3.625 (-4)

10° Daniil Medvedev (Rusia) 3.560 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

45° Alejandro Tabilo 1.068 (-6)

83° Cristian Garin 679 (+26)

120° Tomás Barrios 506 (+3)

155° Nicolás Jarry 403 (+1)

304° Matías Soto 167 (0)

678° Daniel Núñez 50 (+11)

717° Benjamín Torrealba 44 (+7)

752° Nicolás Villalón 39 (+20)

983° Bastián Malla 18 (-2)

PURANOTICIA