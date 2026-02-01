Garin, Jarry y Barrios caen en el ranking ATP, mientras Tabilo logra avanzar

Pese a caer este domingo en el Challenger de Concepción ante Adolfo Daniel Vallejo (146°) por 2-6, 6-1 y 1-6, Alejandro Tabilo será el único del selecto grupo de tenistas chilenos que esta semana tendrá un ascenso en el ranking de la ATP ya que subirá del puesto 79 al 73.

La situación será distinta para Cristian Garin, Nicolás Jarry y Tomás Barrios (todos integrantes del equipo nacional de Copa Davis que jugará con Serbia) quienes sufrirán un desplome en el ranking.

Garin bajará nueve puestos tras no superar la primera ronda del Open de Australia (del 91 al 99), Jarry perderá cinco lugares (del 135 al 140), y Barrios cederá una ubicación (del 101 al 102).

El ranking ATP, tras finalizar este domingo el Open de Australia, consolidó al vencedor del torneo, el español Carlos Alcaraz, como número uno y sobre Jannik Sinner.

Por su parte, Novak Djokovic, finalista en Australia, desplazó a Alexander Zverev y se ubica ahora en el tercer puesto del listado.

