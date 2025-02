Garin dice que choque de Bergs en Copa Davis fue "mala leche" porque "era totalmente evitable"

A casi una semana del bochorno vivido en Copa Davis, Cristian Garin (133° del ranking ATP) repasó lo ocurrido el domingo pasado ante el belga Zizou Bergs (61°), quien derribó al chileno con un fuerte choque en los pasajes finales del cuarto partido en la serie que protagonizaron ambos países por las Qualifiers de la "Ensaladera de Plata".

Tras recibir el impacto, el ariqueño cayó al piso acusando problemas a la visión que le impedían volver a jugar. Sin embargo, el árbitro del partido le insistió en que debía retornar a la cancha y luego de una segunda advertencia, descalificó a "Gago" y le dio la victoria al combinado europeo.

En conversación con radio Pauta, el nortino aseguró que "nos merecemos algo, no sé qué, pero es una locura que la ITF no me haya preguntado cómo estoy", apuntando a un posible triunfo por secretaria para los pupilos de Nicolás Massú.

El "Tanque" sostuvo además que su rival "estaba totalmente sobrerevolucionado", puntualizando que "el acto se vio mala leche, porque es totalmente evitable. Estuve muy quemado, no entendía cómo se había dado todo, que él me había venido a pegar... fue muy raro".

Con respecto al accionar del médico oficial, la tercera raqueta criolla detalló que "me preguntó si podía jugar, yo le dije que si no me iba a examinar. Cuando le pegan a alguien en la cabeza, traen una linterna y ven, y esto fue ocho minutos después de que me pegaron. Me pregunto qué hubiese pasado si Bergs e pegaba al árbitro, por qué es distinto? Hay muchas cosas que no se entienden".

Por último, Garin repasó la irregularidad mostrada en las últimas temporadas y reconoció que "estaba obsesionado con ser top 10 y el asesoramiento. Las decisiones eran, ahora que lo veo, muy impulsivas, no tenía mucho orden con los torneos a jugar, el cambio de entrenador. No tenía realmente a alguien que me ayudara a ordenar todo y cuando estás arriba y tienes resultados, la gente no dice mucho".

"Es una nueva etapa desde noviembre que nos juntamos con el equipo. Estamos trabajando ordenado, más planificado, más tranquilo y con las cosas más claras. Me reencanté con el tenis, los torneos, los viajes y no me estoy poniendo objetivos con ranking. Quiero ir día a día mejorando y disfrutando. Ahora no me pongo ningún límite, quiero intentar disfrutar de nuevo", cerró.

