Garin conoce rival y programación para la segunda ronda de la qualy del US Open

El duelo entre "Gago" y Trungelliti fue programado para el primer turno de este miércoles, por lo que arrancará a las 11:00 horas.

Miércoles 20 de agosto de 2025 09:37
Cristian Garin (127° del ranking ATP) tuvo el lunes un triunfal debut en la qualy del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, al vencer al complicado japonés Yosuke Watanuki(148°).

El chileno volverá este miércoles a la acción en Flushing Meadows para enfrentar al experimentado argentino Marco Trungelliti (183°) por la segunda ronda de la fase previa del major neoyorquino.

El trasandino, de 35 años, viene de derrotar al local estadounidense Christopher Eubanks (160°) y este 2025 obtuvo su primer título Challenger 100.

El duelo entre "Gago" y Trungelliti fue programado para el primer turno de esta jornada, por lo que arrancará a las 11:00 horas.

En caso de vencer al trasandino, Garin avanzará a la tercera y última ronda de la qualy del US Open y necesitará un triunfo más para ingresar al cuadro principal, donde ya están asegurados los nacionales Nicolás Jarry (103°) y Alejandro Tabilo (126°).

