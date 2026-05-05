Garin clasifica al cuadro principal del Masters de Roma y Barrios cae de forma increíble

Durante la fase clasificatoria del Masters 1000 de Roma, el tenis nacional cosechó resultados dispares. Por un lado, Cristian Garin (104° del ranking ATP) consiguió instalarse en el cuadro principal del certamen, mientras que Tomás Barrios (134°) se despidió del torneo tras una amarga derrota. De esta forma, únicamente "Gago" se sumará a Alejandro Tabilo (35°) en el main draw que se disputa en el Foro Itálico.

Actuando como el primer sembrado de la qualy, el "Tanque" superó al británico Jan Choinski (122°) con un marcador de 6-2, 3-6 y 6-2. El encuentro se extendió por dos horas y tres minutos, lapso en el cual el chileno logró reaccionar oportunamente, eludiendo así una nueva remontada en su contra, un escenario adverso que había padecido en sus últimos tres torneos consecutivos.

Tal como ocurrió en su estreno frente al tunecino Moez Echargüi, el arranque del tenista nacional fue arrollador. Gracias a rompimientos conseguidos en el tercer y quinto juego, tomó una rápida ventaja de 5-1. Aunque dejó escapar un punto de set en el séptimo game con el servicio de su oponente, logró cerrar la primera manga en el juego posterior, no sin antes sortear complicaciones al salvar tres bolas de quiebre.

El rendimiento del nacido en Arica experimentó una merma durante el segundo parcial. Tras no capitalizar opciones de ruptura en el primer y quinto juego, entregó su servicio de forma sorpresiva en el sexto game. Este momento resultó determinante, ya que en el noveno juego el europeo logró adjudicarse el set con su saque, concretando su tercer set point luego de neutralizar una oportunidad de quiebre del chileno.

Las oportunidades desperdiciadas por el representante criollo continuaron al comienzo de la manga definitiva, dejando ir dos bolas de break apenas en el segundo juego. Sin embargo, en el game siguiente logró defender con éxito tres puntos de quiebre en contra. Esta situación sirvió como un impulso vital para que "Gago" despertara en la arcilla italiana: concretó un rompimiento en el cuarto juego y, posteriormente, sentenció su triunfo definitivo quebrando nuevamente en el octavo.

Para conocer a su oponente en la primera ronda del cuadro principal, Garin deberá aguardar la finalización de todos los compromisos de la fase previa. Posteriormente, se llevará a cabo un sorteo a puertas cerradas que definirá los emparejamientos. Existe la posibilidad de que se enfrente a su compatriota Tabilo, puesto que "Jano" se encuentra a la espera de un jugador proveniente de las clasificaciones.

DESPEDIDA DE BARRIOS

El desenlace del partido de Barrios resultó inverosímil. El jugador nacional padeció una espectacular remontada a manos del español Daniel Mérida, cayendo por parciales de 6-3, 3-6 y 7-6. El duelo, que se prolongó por dos horas y 30 minutos, tuvo al chileno con una ventaja de doble quiebre en el tercer set e incluso sirviendo para llevarse la victoria.

Durante el primer set, el dominio fue del tenista hispano frente a un jugador chillanejo que no logró concretar tres opciones de quiebre en el tercer juego. Además, un temprano rompimiento sufrido en el segundo game terminó pasándole la cuenta para ceder la manga inicial.

La reacción de "Tommy" llegó en el segundo parcial al elevar considerablemente su nivel de juego. Un solitario quiebre en el sexto juego bastó para igualar las acciones y forzar un set definitivo. En esta última instancia, el chileno alcanzó a estar 4-1 arriba con un doble break a su favor. No obstante, cedió su servicio en el sexto juego y, al momento de sacar para cerrar el partido en el décimo game, la presión le impidió abrochar el triunfo. Finalmente, el boleto se definió mediante un tiebreak, instancia en la que el europeo se impuso por 7-4.

Tras esta dura caída, el pupilo de Guillermo Gómez deberá trasladarse a Portugal. Allí disputará la próxima semana el Challenger de Oeiras, certamen que asoma como su última estación preparatoria antes de encarar la fase clasificatoria de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la presente temporada.

PURANOTICIA