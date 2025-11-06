Garin avanza a cuartos de final del Challenger de Lima 2 y se acerca a retornar al top 100 de la ATP

Lima le sienta bien a Cristian Garin (104° del ranking ATP). En la capital peruana, el chileno conquistó el 2016 su primer título Challenger, mientras que en 2018 selló por primera vez su ingreso en el top 100.

Y ahora, el "Tanque" podría repetir debido a que ya se instaló en los cuartos de final del Challenger de Lima 2, luego de vencer este jueves al ruso Ivan Gakhov (266°) por un doble 6-3, tras una hora y 27 minutos.

El partido comenzó con el nacional salvando un punto de quiebre en el segundo game, mientras que quebró en el quinto y luego selló el set con otra ruptura en el noveno juego.

En el segundo episodio, el nacido en Arica sufrió un break de entrada en el primer game. Son embargo, se recuperó de inmediato, porque no solo rompió el saque de su rival en el siguiente, sino que también en el cuarto. En tanto, en el séptimo juego salvó una bola de break con un ace, mientras que tras desaprovechar dos match points en el siguiente con el servicio del ruso, sentenció la victoria en el noveno con su turno.

Con esto, Garin sigue sumando puntos valiosos para intentar acercarse a volver al top 100. De hecho, con dos victorias más aseguraría su regreso a la elite del tenis.

En cuartos de final del certamen, "Gago" enfrentará al ganador de la llave entre el local peruano Gonzalo Bueno (218°) y el argentino Alex Barrena (177°).

