Gareca no pierde la fe a pesar de caer ante Paraguay: "Ganando a Ecuador creo que nos volvemos a acomodar"

La ilusión mundialista de Chile lentamente se va apagando. El combinado nacional no pudo sostener el buen trabajo defensivo que realizó en el primer tiempo y terminó cayendo por la cuenta mínima ante Paraguay en el estadio Defensores del Chaco por la decimotercera fecha de las Clasificatorias.

En conferencia de prensa y con un tono a ratos desafiante y confrontacional, el técnico Ricardo Gareca analizó lo ocurrido en la capital guaraní y apuntó las jugadas de pelota parada como una de las principales falencias del combinado criollo, tomando en cuenta que por medio de esa vía llegó el tanto de la Albirroja.

"Tuvimos problemas en los balones detenidos y obviamente llegó el gol desde esa vía. Paraguay te genera un gran esfuerzo, pero le sacamos la pelota y no fuimos claros, tuvimos ocasiones, pero ellos ganaron bien y tampoco hubo una gran diferencia en el juego, en el juego aéreo nos costó neutralizarlos", explicó de entrada el entrenador.

De todas maneras y aunque afirmó que "asumimos riesgos", reconoció que "no tuvimos claridad en los últimos metros, hay que hacerlo para el próximo partido. Tenemos que descansar, esto no es acabo de mundo, es una derrota que genera decepción, pero ganando a Ecuador creo que nos volvemos a acomodar".

Así y todo, el "Tigre subrayó que "entiendo la molestia de todos, uno desea ganar, pero tengo la sensación de que aún estamos vivos (en la eliminatoria) y el martes es un partido determinante. Me gustaría que la gente esté con nosotros y hagamos ese esfuerzo para seguir con posibilidades".

En la misma línea, el argentino indicó que "lo que necesitamos es recuperarnos y pensar en el partido del martes más que nada. Nosotros estamos de hacer el partido que hicimos, como el último de local, contra quién sea. No me voy con buenas sensaciones hoy, es un traspié de lo que veníamos haciendo y esperemos que podamos encontrando la regularidad que vinimos buscando".

Asimismo, remarcó que "fui futbolista y toda la vida viví a través de los resultados. Nunca hay que perder la fe, pero ¿cómo no voy a entender a la gente? No es un falso optimismo, pero es un optimismo profesional, porque he vivido miles de cosas así, por eso lo comparto con la gente".

Por último, Gareca reveló que "hablé con los jugadores y les dije que asimilen el dolor, pero que es necesario recuperarse, porque cada partido que queda es una final. Hay que callarse la boca, aceptar las críticas, no me importa la tabla ni nada, solo recuperarnos para el martes".

