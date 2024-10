Gareca defiende su nómina para los partidos ante Brasil y Colombia: "Los que están son los mejores para representar al país"

La Selección chilena enfrentará este jueves a Brasil en el Estadio Nacional por el inicio de esta fecha doble de las Clasificatorias para el Mundial 2026. Y como es habitual, un día antes habló el técnico de la Roja, Ricardo Gareca, en conferencia de prensa.

En la ocasión, el estratego argentino se refirió a varios temas, donde uno de ellos fue sobre el jugador que no le contestó un llamado: Charles Aránguiz.

"Me tocó vivir una situación, no es una crítica, son situaciones que uno tiene que respetar. Simplemente hubo un muchacho que prefirió no hablar conmigo. Me llamó la atención, pero no tengo nada personal con él. Es su decisión, no quiero ahondar más detalles", expresó el DT trasandino.

Además, el "Tigre" reveló la charla que tuvo con Arturo Vidal cuando llegó a la banca del combinado nacional: "Todos los jugadores que yo he hablado, inclusive Vidal, siempre con todos tuve la claridad absoluta de decirle 'no acostumbro a asegurar continuidad, a convocar, a comprometerme a que van a jugar, no prometo que van a ser citados, ¿le interesa o no le interesa?'. Todos con unanimidad me dijeron que les interesa seguir jugando con la Selección".

El exentrenador de Perú, también, volvió a defender su nómina para los catejos ante el "Scratch" y Colombia, que está cargada de jugadores jóvenes y sin mucha experiencia en la Roja: "Es el escenario que se presenta. Es la idea. Con jugadores veteranos se puede dar algo que se repite durante siete u ocho años. Nadie puede determinar el resultado. No me meto con la gente ni con la prensa. Los muchachos que están son los mejores para representar al país. Te lo hablo desde la experiencia no ficticia. Viví un proceso de siete años y medio donde me tocó poner jugadores sin experiencia, del medio local y lograron objetivos importantes, no sólo de resultados, sino también en ranking FIFA".

"Más allá de lo que se genere alrededor de nosotros, cualquier jugador que está en selección debe estar capacitado para responder a esta exigencia. La experiencia se tiene que empezar en algún momento. El mejor momento de Chile arrancó con gente joven. Retrocedamos siete años más atrás, ¿qué edad tenían los experimentados? Hay que confiar en los chicos".

Consultado por la ausencia de centrodelanteros en la nómina, dijo: "Son alternativas que uno va viendo y observando. Me hubiese gustado ir a Estados Unidos para ver a Felipe Mora, que es un delantero de área. Pero le queremos dar continuidad a determinados muchachos este tiempo, a conocerlos más a fondo. A partir de allí hemos resuelto que con (Eduardo) Vargas y la alternativa de Gonzalo Tapia que, cuando se desenvuelve como mediapunta puede ser un punta; y además de (Víctor) Dávila, tenemos también variantes para este tema. a Ben (Brereton) también e su momento lo utilizamos allí para ver cómo se va adaptando. Esperamos que los muchachos tengan continuidad más consolidada para contar con ellos. Esa es un poco la razón".

En cuanto a la situación de Alexis Sánchez, sostuvo: "Hablé con él la otra vez, él siempre intenta estar, recuperarse, está en ese proceso. De acuerdo a la charla lo vi entusiasmado como para recuperarse. Está deseoso de volver a estar. Deseo que se recupere".

Sobre las polémicas declaraciones de Carlos Palacios, quien dudó si ir a la Selección, expresó: "Lo de Palacios no estaba enterado. No le puedo decir... Lo convocamos por el tiempo que estuvo en la última convocatoria, nos gustó, lo vimos muy metido. No llegó ese comentario a mí. Habría que preguntarle a Carlos. No hay nada más importante que la Selección, respetando a los clubes. La meta máxima es llegar a la selección nacional, todo aquel que ha jugado al fútbol quiere. Puede haber sido un malentendido. Sería bueno que a él le pregunten. Lo cité sin tener conocimiento de estas declaraciones. Después poder hablar con él en la concentración, a ver cómo se siente. Me interesa que se sientan cómodos".

Respecto al duelo ante Brasil, Gareca comentó: "Será difícil. Buscaremos imponernos con la presión de nuestra gente. Será un partido disputado, me imagino con una mayor posesión del balón de Brasil. Anhelo que Chile tenga un protagonismo y lo asuma como tal. Pero es difícil analizar este tipo de partidos, porque es un duelo de difícil visualización. Uno intenta controlar, para después atacar e intentar ganar. También buscaremos neutralizar al rival".

