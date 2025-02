Gareca alaba a Palacios, explica citación de jugadores de la Generación Dorada y la posible incorporación de Zampedri

La Selección chilena ya cuenta las horas para enfrentar este sábado a Panamá en el Estadio Nacional. Y como es habitual, el técnico de la Roja, habló en la previa al cotejo.

En la conferencia de prensa, a Ricardo Gareca le consultaron sobre la actualidad de Carlos Palacios, quien fue liberado de la convocatoria para el partido ante Colombia tras informar tener "problemas personales".

"Lo de Palacios es muy bueno, no solamente por el club que está, de los mejores del mundo, es una liga muy exigente. Es un gran paso para él y también para lo que él se pueda llegar a proyectar. Triunfar en Boca es muy difícil. Él entró muy bien. Al hincha de Boca le gusta mucho esta clase de jugadores, características como las de Carlos. Ojalá que pueda estar muy enfocado, grandes cracks han pasado por Boca y no han podido triunfar. Si puede aprovechar este momento será beneficioso para la selección en la medida que él quiera venir. Tiene las puertas abiertas. Va a tener grandes posibilidades de poder llegar a estar", expresó el "Tigre".

Además, le preguntaron por el objetivo de la nómina y le pidieron que explicara el motivo de llamar a jugadores de la Generación Dorada, como Arturo Vidal, Mauricio Isla, Charles Aránguiz o Marcelo Díaz: "La finalidad del partido es ampliar el universo de jugadores, tener un panorama más amplio, es algo muy importante. Creemos en la utilización de los jugadores del medio local y la importancia. Pueden ser determinantes. Esa es la finalidad. Brindarles una oportunidad. Esperamos tener una buena actuación. Es un premio a un rendimiento. Fueron campeones, siguen vigentes, es un año de definición concreto. Si estos muchachos de la experiencia que tienen, siguen vigentes, no vemos motivo por no contar con ellos. La Eliminatoria es algo diferente a un Mundial. Te puedes proyectar para ambas cosas. Volver a encontrarse con la gente es algo también meritorio de ellos. Enfocándonos en el rendimiento que han tenido".

Sobre cómo está de cara a los desafíos de este 2025, y de que se le nota renovado, respondió entre carcajadas: "¿Usted dice que estoy renovado facialmente? No me he hecho nada, eh, no me he hecho absolutamente nada... Nos ha tocado vivir momentos difíciles. El deseo de querer estar en el país, triunfar en Chile, es algo que está en la cabeza nuestra. Nos tocó vivir momentos complicados. Sostenerme en el cargo, este apoyo que hemos tenido... La fortaleza nuestra... Entiendo las críticas, el malestar. Somos un cuerpo técnico de soportar y de querer revertir esto. Estamos convencidos. Eso puedo transmitir".

En cuanto al reencuentro con Charles Aránguiz, comentó: "Fue el único jugador que me faltó entrevistar. Me causó una muy buena impresión en todo lo que hablamos. El deseo de él de seguir siendo competitivo, de estar, de colaborar. Está arrastrando unas molestias que lo tienen a maltraer. Ojalá lo pueda ir solucionando. De acuerdo a la conversación ha jugado con dolor. El compromiso que tiene con la U lo llevó a eso. Nos hubiese gustado verlo. Si mantiene lo que se mostró en la U y le desaparecen las molestias, es un jugador que va a tener muchas posibilidades de ser tenido en cuenta".

Respecto a Arturo Vidal, dijo: "Tiene una lesión muscular, no creo que le demande mucho tiempo pero por iniciativa de él que quiso venir todas las tardes. La prioridad absoluta la tienen los clubes. No puedo forzar situaciones que sí lo podría hacer en fecha FIFA. Vidal por decisión de él de querer seguir viniendo a la selección e ir tratándose, todas las tarde está en la selección. La charla bien, normal, siempre con el deseo de estar".

Sobre la nacionalización de Fernando Zampedri, expresó: "Zampedri es histórico, ha salido goleador continuamente, juega en un equipo grande, todo este tipo de situaciones nos llevan a todos, en caso de que se nacionalice, a partir de ahí viene otra etapa. Estaremos pendientes nosotros de la intención que tenga él. Podremos llegar a evaluar, él si es chileno tiene las posibilidades concretas de poder llegar a estar".

PURANOTICIA