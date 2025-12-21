García sueña con dirigir a un grande, pero no descarta seguir en Huachipato

El director técnico de Huachipato, Jaime García, manifestó su confianza en poder dar el salto a un equipo grande del fútbol chileno, tras la destacada campaña que culminó con la obtención de la Copa Chile al mando del conjunto acerero.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el entrenador señaló sentirse preparado para nuevos desafíos, aunque recalcó la importancia de los procesos. “Estoy súper claro que puedo llegar lejos, pero va de la mano de una experiencia sólida”, afirmó, agregando que en Huachipato se siente cómodo y con la capacidad de competir incluso a nivel internacional.

García también abordó su decisión de trabajar sin representante, explicando que prefiere el trato directo con los dirigentes. Si bien reconoció que este camino puede ser más complejo, aseguró que confía en que su trabajo será evaluado por quienes toman las decisiones en los clubes.

Finalmente, el técnico no descartó continuar en el elenco metalúrgico, destacando el potencial del club y su cantera. “Si me llego a quedar, voy a estar feliz”, sostuvo, proyectando a Huachipato como un equipo con aspiraciones importantes y con la Copa Libertadores como un objetivo que motiva tanto al plantel como al cuerpo técnico.

