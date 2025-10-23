Gamadiel García: "Me voy tranquilo del Sifup, se cumplieron todas las cosas que propuse"

Sorpresa en el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup). Gamadiel García dejó la presidencia del gremio de futbolistas, cargo en el que estuvo por nueve años, debido a que se radicará en Países Bajos para asumir como secretario general de FIFPro en Sudamérica.

El ya ex timonel del Sifup realizó un repaso de su gestión sindical y en conversación con radio ADN expresó: "Es una decisión compleja, no solo por lo laboral sino por lo familiar. Tengo la convicción de buscar un crecimiento profesional. Estar muchos años en un cargo tampoco es bueno. Hay que tener ese recambio. Veo que nuestro sindicato está preparado para este cambio. Me voy tranquilo".

"Se cumplieron todas las cosas que propuse desde el día uno: fondo de retiro, estandarización de los contratos, vacaciones reconocidas, se lograron los puntos que se trazaron en las movilizaciones. Todo es perfectible, pero estoy satisfecho de que las propuestas que realicé están todas en marcha y muchas ya concretadas", añadió.

Eso sí, enfatizó en que hubo un tema que lo complicó: "La demanda por el fondo de retiro. Ese fue un antes y un después para mí. Nunca esperé que un proyecto tan emblemático se transformara en una polémica y una pelea que dividiera a los jugadores. Eso me golpeó. Fui respetuoso con los jugadores de épocas anteriores. Me sentí mal. Creo que ellos no tenían la información completa. Se llegaron a tres demandas que ganamos como gremio, pero eso fue una mancha lamentable dentro de todo lo que propusimos y avanzamos".

Sobre la misión que deberá tener en FIFPro, sostuvo: "Como negocio, FIFA y Conmebol van volando. Es por eso que las organizaciones se tienen que profesionalizar. Hay un montón de problemáticas que FIFA desconoce, el calendario europeo es totalmente abusivo. El negocio, la maquinaria, está produciendo un montón de dinero, pero se está dejando de la opinión y la salud del futbolista. Te explotan para sacar buenos réditos económicos, y cuando te lesionas o avanzas en la edad, viene otro. Esas son las peleas a dar a nivel internacional",, recalcó, además de apuntar a los líos con las apuestas online respecto de los jugadores.

Además, fustigó el desarrollo de la Segunda División: "Los presidentes de los clubes mienten al decir que tienen obligaciones impuestas por el gremio y puedo decir que eso nunca ha sido así. No entiendo la lógica de ellos. Ha quedado claro que los equivocados no somos nosotros como gremios, sino ellos que quieren imponer cosas que están fuera de la ley. No se va a eliminar la categoría. Van a haber nuevos clubes. Es un círculo vicioso. Sería virtuoso si entregaras dinero que permitiera sustentar a los equipos, pero no hay ninguna gestión para mantener a los equipos con ese dinero".

Por último, García también valoró otro de sus legados, como el complejo del Sifup en Pirque: "Los jugadores se dieron cuenta de que tienen todas las comodidades, con ambiente tranquilo, seguridad. Es un lugar que también lo han usado otros equipos y todos han elogiado las instalaciones. Si la Selección lo quiere utilizar, bienvenido".

