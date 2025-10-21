Gamadiel García deja la presidencia del Sifup tras nueve años para asumir cargo internacional

Gamadiel García dejará su cargo de presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup), para asumir un desafío internacional.

A través de un comunicado, la entidad informó que el exfutbolista "dejará de integrar nuestro directorio a contar del 31 de diciembre 2025”.

Agregar que el adiós del exmediocampista es “para asumir nuevas funciones en la plana ejecutiva de FIFPRO Internacional, en Holanda”.

“Por razones administrativas, la sucesión de cargos se hace efectiva desde hoy. Hasta su último día en el sindicato, Gamadiel continuará desempeñándose como secretario”, se añade.

También se comunicó la nueva conformación del directorio: Luis Marín, presidente; Fernando Cordero, tesorero; Adán Vergara y Leandro Cañete, directores.

Por último, el Sifup destacó que “queremos agradecer a Gamadiel García estos 9 años que se entregó por entero a nuestro gremio y felicitarlo por los nuevos desafíos que emprende”.

“Estamos seguro que desde su nuevo lugar sindical, continuará trabajando por el bienestar y defensa de los futbolistas de todo el mundo. Nosotros seguiremos trabajando en todos los objetivos que tenemos como gremio”, cierra el comunicado.

Por su parte, Gamadie García indicó que "con pesar, pero con el orgullo a tope, les comunico que desde hoy dejo la presidencia del Sifup para iniciar un nuevo camino gremial en la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro). Fueron 9 años de compromiso absoluto, de lucha diaria por el bienestar, dignidad y futuro de nuestros asociados".

Me voy tranquilo, con el deber cumplido. Porque dejamos huella en distintos temas:

Estudios y nivelación escolar para cientos de futbolistas

La Casa del Futbolista, uno de los complejos más completos del país

Un fondo de retiro que honra la carrera y el esfuerzo de cientos de jugadores.

Ayuda social permanente

Contratos estandarizados para todas las categorias, estabilidad laboral y reconocimiento de vacaciones

Protección de derechos jugadores segunda profesional

Ley de protección del empleo

Duración de torneos y modelos de campeonato con respeto gremial

Movilizaciones con resultados inmediatos

Complementó que "ahora emprendo un nuevo camino para cumplir un sueño: representar a Chile y a sus futbolistas en el organismo mundial más influyente del fútbol. Desde allí, seguiré trabajando por ustedes, por sus derechos, por su historia y por lo que aún queda por conquistar.

Finalmente, manifestó: "Gracias por la confianza, por la entrega, por cada conversación sincera en camarines, canchas y asambleas.. por acompañarme en esta locura y por permitirme cumplir con todos los proyectos. A los directores que seguirán cumpliendo su tarea, les deseo infinitas bendiciones y que cada dia se puedan cumplir nuevas metas. Esta misión continúa, pero ahora desde otro lugar, siempre acompañado de la familia y de quien me fortalece".

