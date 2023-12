Gamadiel García arremetió por decisión de aumentar cupos de extranjeros: "Un despropósito"

Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) arremetió con todo contra la decisión tomada este viernes por el Consejo de Presidentes, relacionada con aumentar de cinco a seis los cupos de extranjeros al interior de los planteles de los equipos chilenos.



En diálogo con Los Tenores de Radio ADN, el dirigente señaló que "el Consejo de Presidentes siempre toma decisiones que no van de la mano de la realidad, medidas que son un despropósito de lo que se dice y efectivamente se hace. Nuestra asamblea, nuestros delegados son los que determinan cuáles son las acciones".



"Ellos están conscientes de por qué no queremos más extranjeros. No es discriminación, pero en vez de preocuparse de los cadetes y de invertir, traen jugadores de afuera que son más caros. Nosotros queremos extranjeros que sean un aporte para nuestra competencia y que no estén permanentemente en la banca", dijo.



Además, el exfutbolista hizo hincapié en que no entiende "cuál es la característica de tener seis extranjeros en cancha, cuando no tenemos potenciada nuestra selección nacional. Tenemos que potenciar a nuestros futbolistas para ser competitivos a nivel internacional, antes de pensar en potenciar a otros".



"No puede haber 6 extranjeros en cancha y 5 nacionales. No sé si los extranjeros son real aporte. Si queremos traerlos, que sean de calidad", sentenció el líder de la entidad.

