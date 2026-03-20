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Gago ya está en Chile y alista su arribo a la U: solo falta la firma para sellar una nueva era azul

Gago ya está en Chile y alista su arribo a la U: solo falta la firma para sellar una nueva era azul

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El argentino Fernando Gago aterrizó este viernes en Santiago para cerrar su vínculo con Universidad de Chile hasta 2027. Aún sin rubricar el contrato, el DT se mostró “muy contento” y podría debutar este martes frente a Unión La Calera por la Copa de la Liga.

Gago ya está en Chile y alista su arribo a la U: solo falta la firma para sellar una nueva era azul
Viernes 20 de marzo de 2026 11:34
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La firma. Eso es lo único que separa a Fernando Gago para que sea oficializado como nuevo entrenador de Universidad de Chile.

Es que el técnico argentino ya está en Chile, al arribar a las 10:00 horas de este viernes a Santiago para sellar su vínculo con el cuadro azul.

El estratego trasandino salió del aeropuerto acompañado del gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, y entregó unas breves declaraciones.

"Muchas gracias por estar acá, todavía no tengo nada firmado así es que una vez que lo haga hablaremos más tranquilo", expresó a los medios que lo esperaban.

Consultado sobre su conocimiento sobre la U, respondió: "Muchísimo, muchísimo, muy contento".

De esta manera, se espera que en esta jornada, Gago firme su contrato que lo ligará hasta 2027 a Universidad de Chile y podría dirigir desde el martes a los azules frente a Unión La Calera, por la Copa de la Liga.

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