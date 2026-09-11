Gago revela charla clave con Morales para su regreso a la Roja: "Le propuse a él un desafío de que vuelva a ser convocado"

El técnico de Universidad de Chile valoró la nominación del lateral a la Selección chilena. Además, destacó la convocatoria del joven Agustín Arce.
El regreso de Marcelo Morales, después de dos años ausente, fue una de las novedades que tuvo la nómina de la Selección chilena de cara a los amistosos que la Roja disputará en Norteamérica entre septiembre y octubre ante Canadá, Estados Unidos y México.
El retorno al combinado nacional del lateral de Universidad de Chile se da tras su buena temporada en el cuadro azul de la mano del técnico Fernando Gago. Y el propio estratego argentino valoró su llamado y reveló una charla clave con el zaguero para ayudarlo a volver al "Equipo de Todos".
"Yo fui muy claro con él en el primer día que llegué. Yo me propuse y le propuse a él un desafío de que vuelva a ser convocado a la Selección. Se lo dije el primer día que empezamos a entrenar. Él tuvo una predisposición muy buena en la parte del entrenamiento. Es más, creo que en los primeros partidos conmigo no completó los 90 minutos y le exigí que tenía que terminarlos", reconoció el DT en la conferencia de prensa de este viernes.
"A partir de eso generé ese entrenamiento y esa constancia de ponerse bien para el objetivo que le había propuesto a él. Creció muchísimo futbolísticamente, físicamente y mentalmente. Es un jugador muy importante dentro y fuera del campo. Es uno de los chicos que más quieren sus compañeros, y eso es muy importante para un vestuario. Me pone muy contento por él que vuelva a la selección", añadió.
Además, sobre la convocatoria de Agustín Arce a la Roja, sostuvo: "Agustín sigue en un proceso de crecimiento. Él ha tenido partidos muy buenos, ha bajado el rendimiento en algunas semanas y se lo he remarcado también, de tratar que tenga esa constancia de jugar".
"Creo que también es un chico con muchísima proyección, lo dije y lo sigo sosteniendo. Es uno de los jugadores con más capacidad para poder tener una proyección de futuro en la selección y en el club. Es un jugador muy importante y que cada vez está mejor", sentenció Gago.
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