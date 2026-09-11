Gago revela charla clave con Morales para su regreso a la Roja: "Le propuse a él un desafío de que vuelva a ser convocado"

El regreso de Marcelo Morales, después de dos años ausente, fue una de las novedades que tuvo la nómina de la Selección chilena de cara a los amistosos que la Roja disputará en Norteamérica entre septiembre y octubre ante Canadá, Estados Unidos y México.

El retorno al combinado nacional del lateral de Universidad de Chile se da tras su buena temporada en el cuadro azul de la mano del técnico Fernando Gago. Y el propio estratego argentino valoró su llamado y reveló una charla clave con el zaguero para ayudarlo a volver al "Equipo de Todos".

"Yo fui muy claro con él en el primer día que llegué. Yo me propuse y le propuse a él un desafío de que vuelva a ser convocado a la Selección. Se lo dije el primer día que empezamos a entrenar. Él tuvo una predisposición muy buena en la parte del entrenamiento. Es más, creo que en los primeros partidos conmigo no completó los 90 minutos y le exigí que tenía que terminarlos", reconoció el DT en la conferencia de prensa de este viernes.

"A partir de eso generé ese entrenamiento y esa constancia de ponerse bien para el objetivo que le había propuesto a él. Creció muchísimo futbolísticamente, físicamente y mentalmente. Es un jugador muy importante dentro y fuera del campo. Es uno de los chicos que más quieren sus compañeros, y eso es muy importante para un vestuario. Me pone muy contento por él que vuelva a la selección", añadió.

Además, sobre la convocatoria de Agustín Arce a la Roja, sostuvo: "Agustín sigue en un proceso de crecimiento. Él ha tenido partidos muy buenos, ha bajado el rendimiento en algunas semanas y se lo he remarcado también, de tratar que tenga esa constancia de jugar".

"Creo que también es un chico con muchísima proyección, lo dije y lo sigo sosteniendo. Es uno de los jugadores con más capacidad para poder tener una proyección de futuro en la selección y en el club. Es un jugador muy importante y que cada vez está mejor", sentenció Gago.

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