Gago e inclusión de Romero en prenómina de Paraguay pese a escasa continuidad en la U: "La prioridad es el club"

Universidad de Chile se alista para visitar este domingo a Cobresal en el estadio El Cobre de El Salvador, por la 12ª fecha y reanudación de la Liga de Primera.

En la conferencia de prensa de este viernes, el técnico Fernando Gago se refirió a la situación del volante paraguayo Lucas Romero, a quien tiene prácticamente "cortado" con escasa continuidad, pero que fue incluido en la lista preliminar de la selección guaraní para el Mundial 2026.

"Acá la prioridad es el club, independiente de si hay un jugador en una lista de selección. A mí no me interesa si hay jugadores convocados o si tienen que tener minutos o no. Así es el fútbol, es una cuestión de rendimiento constante y de lo que yo creo en el día a día. A partir de eso voy a tratar de poner el mejor equipo posible y lo que creo que es mejor. No me voy a basar nunca en los nombres para hacer una formación, sino en lo que veo en los días de entrenamiento", expresó de manera tajante el entrenador argentino.

"Obviamente que Lucas tiene que seguir mejorando. Eso lo hablo personalmente con él en cuestiones de entrenamiento, como todos los futbolistas necesito que mejoren. Después la decisión del entrenador de quién juega o quién no, pasa por una cuestión de gustos y de lo que creo que puede pasar en el partido", añadió el ex DT de Boca Juniors.

En tanto, sobre el estado de Charles Aránguiz, quien reapareció de su lesión y estuvo 45 minutos en la derrota frete a Unión La Calera, sostuvo: "Ha entrenado normal toda la semana, así que va a estar a disposición de estar en la lista de concentrados. Después veremos si juega o no, si juega los 90 minutos o menos. Eso no lo puedo decir hoy".

Respecto a la renovación de contrato de Lucas Assadi hasta 2028, comentó: "En el caso de los futbolistas jóvenes, tienen que crecer, jugar y aprovechar las oportunidades. Independiente de si a Lucas le ha tocado jugar o no, que no haya jugado los últimos partidos no implica que no lo tenga en consideración, al contrario. Es un jugador que está en consideración, que necesito que siga creciendo como futbolista y tenga esos partidos, en los minutos que tenga".

Por último, consultado sobre el reportaje de Ciper sobre los nexos entre Azul Azul y ex dueños de Huachipato que salpican al gerente Manuel Mayo, respondió: "Lo que hacemos nosotros es dedicarnos a la parte deportiva. Yo la relación la tengo directamente con Manuel, con él hablo de los posibles fichajes, salidas y los juveniles. La relación es muy clara desde lo deportivo y a partir de eso se crea el sistema de conversación diaria que tengo en el club. Después de los temas externos, no me corresponde hablar".

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