Gago descarta quiebre con Aránguiz y rompe el silencio por gesto de Correa en el Superclásico

La derrota sufrida por 2-1 ante Colo-Colo en el Superclásico en el Estadio Nacional habría dejado un tenso ambiente en Universidad de Chile, pues trascendió un supuesto quiebre entre el técnico Fernando Gago y Charles Aránguiz, quien se habría molestado por ser reemplazado.

Por eso, en la conferencia de prensa de este viernes al entrenador argentino le consultaron por el tema y respondió de manera tajante.

"No hay problema, cámbiame la pregunta. Me enteré recién. No hay absolutamente nada de lo que se dijo. No hay ningún problema, ninguno. No busquemos problemas donde no lo hay, por eso te digo, aprovecha la pregunta y pregúntame otra cosa porque no hay ningún problema. Está todo perfecto", expresó el adiestrador trasandino.

Sobre si el volante le pidió el cambio, respondió molesto: "¿Otra vez vamos a hablar lo mismo? Ya lo hablé, ya lo dije, ya está".

Respecto a los obscenos gestos del delantero albo Javier Correa, sostuvo: "Mira tengo algo que voy a decir siempre, no me corresponde hablar de un jugador que no es de mi institución, para hablar hay que estar dentro. Los jugadores se equivocan, a mi me pasó. A medida que pasan los años hay más información que tenemos que intentar ser algo de ejemplo, no comparto que el jugador sea ejemplo porque el ser humano se equivoca. Los maestros (profesores), los que se levantan temprano para dar de comer a su familia son ejemplos, no los jugadores".

"Hay un montón de situaciones de las que opinamos, cada uno las puede entender o no. En mi caso, no creo en eso de opinar de algo cuando ya pasó, ya está. Si me preguntas a mí, yo no actuaría así hoy. Quizás lo hice en un momento, hoy te digo que no lo hago jamás", añadió.

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