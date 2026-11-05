Gago celebra la clasificación de la U a semifinales de la Copa Chile: "Tenemos que seguir insistiendo con nuestra idea"

Universidad de Chile sacó adelante la tarea ante Deportes Antofagasta y con una contundente goleada por 4-0, dio vuelta la llave por un marcador global de 4-2 y se instaló en las semifinales de Copa Chile.

En diálogo con TNT Sports, el director técnico del cuadro azul, Fernando Gago, destacó la gran actuación que tuvieron sus pupilos y dejó en claro que no estaba preocupado pese a la gran cantidad de ocasiones desperdiciadas en el primer tiempo.

"Entendíamos y creíamos que el partido iba a ser de un gol. A partir del gol íbamos a encontrar más situaciones de ataque, más espacios. Íbamos a encontrar un envión anímico, porque fue en el momento justo el gol", planteó el estratego.

"Pintita" afirmó que al margen de la caída del fin de semana ante Universidad Católica, "tenemos que seguir insistiendo con nuestra idea, los chicos se sienten cómodos, pero la verdad es que hoy hicieron un gran partido, hubo niveles individuales muy altos".

Con respecto a la gran actuación del resistido delantero Octavio Rivero, autor de un doblete y una asistencia, el DT argentino reveló que "le planteé una situación a Octavio para tenerlo lo mejor posible. A veces el jugador de fútbol cuando está volviendo a una lesión, cree que está bien y necesita jugar un minuto para sacarse esa sensación de volver a jugar".

"Octavio lo hizo, lo hizo con un gol, se lo dije previo que al partido que lo iba a hacer jugar y después lo íbamos a trabajar para tratar de mantenerlo. Y bueno, por suerte hoy se vieron sus frutos, él se siente muy bien, pudo aguantar 80 minutos, y eso es muy importante", complementó Gago.

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