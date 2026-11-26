Incierto. Así se puede definir el futuro de Alexis Sánchez.

Tras el discreto semestre que tuvo en el CF Montreal y la Major League Soccer, comenzaron a surgir versiones sobre una posible salida del delantero chileno del conjunto canadiense. Incluso, su nombre ha sido vinculado con un eventual regreso al fútbol nacional, con Universidad de Chile y Colo-Colo como posibles destinos. Sin embargo, Aníbal Mosa ya descartó al tocopillano entre las alternativas del Cacique para la temporada 2027.

No obstante, desde Canadá entregaron nuevas luces sobre el futuro del goleador histórico de la Roja. En ese sentido, aseguraron que el delantero chileno continuaría en el cuadro norteamericano, pese a las especulaciones sobre una eventual partida.

"Alexis Sánchez, a pesar de los rumores sobre su salida, está bajo contrato y por el momento forma parte del plantel Sprint 2027", sostuvo el medio Golazo Canadá.

Por otra parte, su compatriota Thomas Gillier deberá resolver su futuro, luego de que se confirmara que no continuará en el equipo. Así lo informó el propio CF Montreal, poniendo fin a su etapa en el club, donde se encontraba a préstamo desde el Bologna de Italia.

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