Universidad de Chile no solo trabaja en asegurar el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2027, sino que también comienza a proyectar la conformación de su plantel de cara a la próxima temporada.

En ese contexto, uno de los puestos que los azules buscarían reforzar es el arco, con el objetivo de sumar competencia para Gabriel Castellón de cara a los desafíos del próximo año.

En las últimas horas, desde Argentina dieron a conocer que el conjunto estudiantil tendría en carpeta a Thiago Cardozo, arquero que no continuaría en Belgrano y que también despertaría el interés del poderoso Flamengo de Brasil.

Según informó el medio LT10, las negociaciones entre Unión de Santa Fe y Belgrano se habrían derrumbado debido a las altas pretensiones económicas. Ante este escenario, Universidad de Chile volvería a la carga por el guardameta, en una disputa que también incluiría al elenco brasileño.

"Contemplaba que Belgrano adquiriera un 15% adicional del pase de Cardozo, que se sumaría al 65% que ya había acordado con Unión. De esa manera, el Pirata pasaría a controlar el 80% de los derechos económicos del arquero, en una operación que rondaría los 700.000 dólares", sostuvo el citado medio.

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