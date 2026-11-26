El guardameta no continuaría en Belgrano tras caerse las negociaciones con Unión de Santa Fe por las altas pretensiones económicas, y aparecería en la carpeta de ambos clubes para reforzar sus planteles en 2027, donde los azules buscan competencia para Gabriel Castellón.
Universidad de Chile no solo trabaja en asegurar el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2027, sino que también comienza a proyectar la conformación de su plantel de cara a la próxima temporada.
En ese contexto, uno de los puestos que los azules buscarían reforzar es el arco, con el objetivo de sumar competencia para Gabriel Castellón de cara a los desafíos del próximo año.
En las últimas horas, desde Argentina dieron a conocer que el conjunto estudiantil tendría en carpeta a Thiago Cardozo, arquero que no continuaría en Belgrano y que también despertaría el interés del poderoso Flamengo de Brasil.
Según informó el medio LT10, las negociaciones entre Unión de Santa Fe y Belgrano se habrían derrumbado debido a las altas pretensiones económicas. Ante este escenario, Universidad de Chile volvería a la carga por el guardameta, en una disputa que también incluiría al elenco brasileño.
"Contemplaba que Belgrano adquiriera un 15% adicional del pase de Cardozo, que se sumaría al 65% que ya había acordado con Unión. De esa manera, el Pirata pasaría a controlar el 80% de los derechos económicos del arquero, en una operación que rondaría los 700.000 dólares", sostuvo el citado medio.
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