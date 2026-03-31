Gago aplaudió a los jóvenes debutantes de la U: "Fue una muy buena victoria por el rendimiento de los chicos"

Universidad de Chile concretó su primer festejo bajo la dirección técnica del argentino Fernando Gago. Tras imponerse ante Audax Italiano, el estratega tuvo palabras de especial reconocimiento para el desempeño de varios de sus futbolistas.

En el duelo disputado sobre la superficie sintética del estadio Bicentenario de La Florida, el cuadro estudiantil fue testigo de los estrenos profesionales de Lucas Barrera, Vicente Ramírez y Matías Riquelme. Los tres canteranos cumplieron con una actuación que dejó conforme al entrenador trasandino.

"Lo dije desde el primer día: soy una persona que me gusta mucho trabajar con los jóvenes. Se ganaron su lugar para estar en el campo y a partir de eso van a tener que seguir disputando", aseveró el director técnico en una entrevista concedida a TNT Sports.

Al realizar un balance sobre el funcionamiento global del equipo, quien es apodado como "Pintita" manifestó que "fue una muy buena victoria por el rendimiento de los chicos. Tuvimos bastante juego asociado, donde encontramos los espacios para dañar al rival, y a partir de eso, nos generó confianza".

Siguiendo con el análisis del encuentro, el adiestrador reconoció un cambio de postura en el complemento, señalando que "en el segundo tiempo nos metimos un poquito atrás y no teníamos la circulación de balón que queríamos".

Finalmente, con la mirada puesta en el compromiso frente a Deportes La Serena por la reanudación de la Liga de Primera, Gago concluyó que "vamos a ver quién está disponible para el próximo encuentro y entrenar y formar el mejor equipo".

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