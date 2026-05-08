Gago aborda allanamiento en el CDA, el posible retiro de Díaz y la opción de que Alexis llegue a la U

A principios de esta semana, las instalaciones del Centro Deportivo Azul (CDA) de Universidad de Chile fueron objeto de un allanamiento por parte de la Policía de Investigaciones (PDI). Estas diligencias se enmarcan en la indagatoria del denominado caso Sartor, el cual vincula al expresidente de la concesionaria, Michael Clark.

Frente a este escenario, el director técnico del equipo, Fernando Gago, era la voz que faltaba para abordar la situación.

Al ser consultado por la prensa respecto a este procedimiento policial, el estratega argentino tomó una postura de distanciamiento, replicando la actitud que ya había expresado el zaguero Matías Zaldivia durante la jornada del jueves.

"Hay temas legales que son del club y los soluciona el club. Nosotros estamos dedicados a lo deportivo. Hay gente que está trabajando para eso y nosotros trabajamos para lo que nos corresponde, que es la parte deportiva", aclaró el entrenador.

Otro de los puntos que tocó el adiestrador fue el eventual retiro profesional de un referente como Marcelo Díaz, quien culmina su vínculo contractual con la U a fines de este año. Ante esto, el DT entregó su perspectiva: "Yo me retiré a los 34 años, así que Marcelo tiene más recorrido que yo. Pero son cosas muy personales. Lo que sí, nosotros buscamos la mejor versión de cada futbolista, independientemente de la edad".

En la misma línea, el técnico aprovechó la instancia para ratificar que el experimentado mediocampista quedará fuera de la convocatoria para el compromiso de este domingo frente a Unión La Calera, válido por la Copa de la Liga. Sobre esta ausencia, detalló: "No tiene ninguna lesión muscular, pero prefiero que se ponga bien desde lo físico para que esté disponible lo más rápido posible".

Respecto al desafío futbolístico ante el elenco "cementero", el cual se llevará a cabo sobre el césped sintético del estadio Nicolás Chahuán, el trasandino analizó las condiciones del terreno. "Siempre es distinto jugar en una cancha sintética. El campo que es más rápido. Obviamente, puede haber algunas cargas o algo distinto a lo que se entrena en pasto natural, pero nos tenemos que adaptar y tratar de hacer el mejor partido", sostuvo.

Para cerrar su intervención, Gago enfrentó los rumores sobre la posibilidad de que el club concrete el fichaje de Alexis Sánchez de cara al segundo semestre. "Lo dije hace unas semanas, el tema refuerzos y salidas voy a esperar para hablar por respeto a los futbolistas. No se discute nunca un nombre como Alexis, pero creemos que todavía no es necesario hablar con una competición jugando", comentó finalmente.

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