Gabriel Suazo y delicado momento de Colo-Colo: "Estoy convencido que lo sacarán adelante"

A pesar de que ya han pasado más de dos años desde que partió de Colo Colo al Toulouse de Francia, Gabriel Suazo sigue atento a la actualidad de Cacique.



El seleccionado nacional se refirió al delicado momento que vive el cuadro albo, que en el último mes y medio solamente ha ganado un partido y que viene de sufrir el martes una dura goleada ante Fortaleza en Brasil por Copa Libertadores.



"Es un momento complicado, difícil, pero yo estoy convencido de que lo sacarán adelante. Hay muchas cosas extrafutbolísticas que también afectan a los jugadores, pero no es excusa. La única solución es seguir trabajando y estar unidos. En estos momentos es donde realmente se ven los equipos fuertes", expresó el lateral izquierdo en diálogo con TNT Sports.



Además, el ex capitán del conjunto de Macul aconsejó a Brayan Cortés y Esteban Pavez, quienes han recibido duras críticas por parte de los hinchas albos en el último tiempo: "Puede haber críticas para Brayan o Esteban... Mi consejo es cerrar un poco el círculo, estar mucho con la familia, que es la gente que siempre te está apoyando. El fútbol da muchas vueltas y quizás esto se revierte. En dos partidos más lo das vuelta y vuelves a ser ídolo".



Por último, Suazo comentó: "Cuando yo voy a la Selección no sé si la gente me ama o me odia. Solo me concentro en la cancha. Entiendo que las redes influyen en las personas, y nosotros estamos ligados a eso, no estamos libres. Hay que manejarlo de buena forma".

