Gabriel Suazo logró ser inscrito por el Sevilla y ya puede jugar en La Liga

Pese a haber fichaje con anticipación en el Sevilla en el último mercado del fútbol europeo, Gabriel Suazo, no pudo disputar las dos primeras fechas de la Liga española debido a que el cuadro andaluz no lo pudo inscribir por problemas con el fair play financiero.

Sin embargo, el lateral y seleccionado chileno recibió una buena noticia en las últimas horas, al ser habilitado para jugar en la competencia hispana.

Esto pudo lograrse después de un gesto que tuvo el brasileño Marcao, quien aceptó bajarse el sueldo y a cambio firmó una extensión de contrato.

Según dio a conocer Estadio Deportivo, es una vía que la Liga permite "consiguiendo mediante esta prórroga que el futbolista en cuestión cobre de menos a más, para aliviar así el techo de gasto especialmente en ese primer año".

De esta manera, Suazo podrá jugar el próximo sábado en el duelo como visita frente al Girona, donde el Sevilla necesita sumar tras caer en los primeros dos partidos de la Liga.

PURANOTICIA