Gabriel Suazo lamentó la caída de Chile ante Brasil, pero confía en la "camada de jugadores"

En su primer partido oficial bajo el mando del técnico interino Nicolás Córdova, la Selección chilena no pudo evitar la abultada caída por 3-0 en su visita a Brasil en el marco de la penúltima fecha de las Clasificatorias.

A pesar de la amplia diferencia que sacó el "Scratch" en el estadio Maracaná, el capitán de la Roja, Gabriel Suazo, destacó el buen juego que por momentos mostró el renovado "Equipo de Todos" ya sin la presencia de futbolistas de la "Generación Dorada".

"Sabíamos que el partido de hoy era muy complicado, siempre ha sido así acá en Brasil, pero nosotros con los pocos días de trabajo que teníamos, vinimos a proponer nuestro juego dentro de las posibilidades, de lo que es Brasil. Sabíamos que presiona mucho, que le gusta jugar", dijo el lateral izquierdo tras el cotejo.

Así y todo, el jugador del Sevilla destacó que "tuvimos mucho la posesión por momentos, pudimos mantener a Brasil en su campo, que no es fácil. Pero aún así con jugadores muy jóvenes y pocos días de trabajo pudimos plantar una idea. Ese es el camino".

De todas maneras, el formado en Colo-Colo reconoció que "me voy muy frustrado, muy triste por el 3-0, me hubiese gustado que hubiese sido otro resultado", pero remarcó que "confío en la camada de jugadores que tiene esta selección, y con trabajo vamos a poder llegar y llevar a Chile donde tiene que estar".

