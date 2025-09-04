Brasil se impuso con claridad y goleó a Chile en la penúltima fecha de las Clasificatorias

Con un estadio Maracaná repleto, la Selección chilena arrancó su nueva era post Ricardo Gareca con una dolorosa e inapelable caída por 3-0 ante Brasil en la penúltima fecha de las Clasificatorias, en un partido donde al margen del abultado tanteador, el equipo de la estrella solitaria mostró a ratos una buena imagen que ilusiona de cara al futuro.

Aunque al elenco nacional, ya eliminado, no le quedaba mayor objetivo que el de salir del último lugar de la tabla, igualmente el director técnico interino, Nicolás Córdova, dispuso de lo mejor que tenía en su primera nómina, una que estuvo marcada por la completa ausencia de referentes de la "Generación Dorada".

Para este duelo en el mítico reducto de Río de Janeiro, el estratego sorprendió con la inclusión de algunos debutantes como Lawrence Vigouroux e Iván Román, además del regreso de Ben Brereton Díaz, quien fue borrado por Gareca tras la derrota de hace un año ante Bolivia.

A pesar de la disímil realidad en la tabla, el DT del "Scratch", el italiano Carlo Ancelotti no especuló y dispuso de una formación ultraofensiva que puso en aprietos a la Roja e incluso le permitió anotar por medio de Casemiro (4'), pero el árbitro Alexis Herrera, con apoyo del VAR, anuló la conquista por posición de adelanto.

Así y todo, la visita estaba controlando a la "Canarinha" y hasta se ilusionó con la apertura de la cuenta con un tiro que Brereton (20') erró cuando estaba el pórtico desguarnecido, jugada que se invalidó por un milimétrico offside del hombre del Derby County.

Sin embargo, la suerte del forastero se terminó en el minuto 38, cuando Vigouroux no pudo contener un remate a quemarropa de Raphinha y sobre la línea, Estevao convirtió con una contorsión.

Parecía que el choque se pondría aun más cuesta arriba cuando el colegiado expulsó a Guillermo Maripán (44'), pero desde la cabina le advirtieron de su error y modificó su decisión, mostrándole la amarilla al defensa. Y en los descuentos, el guardameta Alisson Becker se hizo gigante para ahogar el grito de gol de Paulo Díaz (45+2').

El combinado criollo se atrevió un poco más en el complemento y por momentos movió la pelota en campo rival. No obstante, todo quedó en nada y en el 72', Luiz Henrique apiló adversarios y sacó un centro que empujó en la boca del arco Lucas Paquetá.

Apenas cuatro minutos después, Díaz falló en la salida, Henrique obligó a la reacción del cancerbero que manoteó el balón y Bruno Guimaraes apareció para conectar sobre la raya y sentenciar un resultado que era mucho castigo para el "Equipo de Todos", que estaba teniendo una digna actuación hasta el 70'.

Este resultado mantuvo a Chile en el fondo de la tabla con diez puntos, dos por debajo de Perú, en vísperas de cerrar su participación el próximo martes en el estadio Nacional cuando reciba a Uruguay a partir de las 20:30 horas.

