Gabriel Suazo dice que "Colo-Colo siempre será mi casa", pero que le gustaría "dar un paso a una liga más competitiva"

Todo indica que Gabriel Suazo partirá de Colo-Colo al término de esta temporada 2022. Es que el capitán y lateral del "cacique" termina contrato y no continuaría al ya cumplir un ciclo en el club después de consagrarse campeón del Torneo Nacional.

De hecho, el propio jugador aseguró que tiene la intención de dejar el cuadro "albo" en conferencia de prensa en el marco de la presentación del triangular ante el Betis y River Plate.

"Esta siempre será mi casa, pero uno tiene objetivos como persona. Y me gustaría dar un paso a una liga más competitiva. Ahora estoy a la espera de lo que pueda pasar en estos dos meses, pero esta siempre será mi casa. Yo acá estoy disfrutando y voy a afrontar los partidos y los amistosos de la mejor forma. Quiero disfrutar este trofeo que tanto nos costó", reconoció el defensa.

"Las negociaciones las lleva mi agente. Yo le hice saber que quería renovar para dejarle algo al club, siempre y cuando la cláusula no fuese una traba para salir. Yo tampoco iba a poner en juego mi futuro", añadió.

Sobre la continuidad del técnico Gustavo Quinteros, sostuvo: "Ha demostrado la capacidad que tiene porque llegó en un momento muy complicado, tomó un fierro caliente y al siguiente año estuvimos cerca de conseguir el objetivo y ganamos la Copa Chile. Y ahora pudimos ser campeones. En copa no pudimos clasificar, pero él ha demostrado, y él sabrá lo que viene para su futuro y él tomará la decisión, pero sin duda uno quiere que se quede por todo lo que ha podido conseguir".

Respecto a los amistosos ante el Betis y River, Suazo comentó: "La verdad es que serán partidos muy especiales para nosotros, porque pocas veces se da. Con River ya jugamos en Copa, pero es más complejo jugar con Betis y ante esa calidad de jugadores, así es que feliz de recibirlos en nuestro país".

En cuanto al reencuentro con su ex compañero Pablo Solari, quien se encuentra en el elenco "millonario", dijo: "Estoy muy feliz por lo que Pablo ha conseguido en River, no lograron el título, pero seguramente podrán conseguir cosas importante y me alegra tenerlo de vuelta, darle un abrazo, compartir una cancha por más que sea en contra".

