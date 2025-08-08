Gabriel Suazo aún no ha sido inscrito por el Sevilla a una semana del inicio de La Liga Española

Gabriel Suazo tuvo una rápida adaptación en el Sevilla de España y se convirtió en una de las figuras del equipo en los amistosos de pretemporada del cuadro andaluz, al aportar con dos asistencias.

Sin embargo, el lateral chileno preocupa de cara al arranque de la Liga española, que está contemplado para el próximo viernes 15 de agosto, y no es por alguna lesión.

Es que a una semana del comienzo del certamen, el ex capitán de Colo Colo no ha sido inscrito por el conjunto sevillano, al igual que muchos otros clubes no lo han hechos con otros jugadores, según el diario español Marca.

En el caso del Sevilla, el motivo pasaría porque todavía no se ajustan una serie de requisitos económicos. De hecho, de los tres refuerzos que ha sumado el elenco andaluz, solo Juanlu se encuentra inscrito, en su rol de canterano.

De esta manera, pese a ser titular en la mayoría de los amistosos de pretemporada, Suazo se está quedando fuera del estreno en La Liga Española, cuando su equipo visite el domingo 17 de agosto al Athletic Bilbao.

PURANOTICIA