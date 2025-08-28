Gabriel Pinto, volante de la Roja: "Un gran papel en el Mundial Sub 20 nos puede cambiar la vida"

Falta casi un mes para el inicio del Mundial Sub 20 que se disputará en Chile, por lo que la Roja ya ultima detalles en su preparación de cara a la cita planetaria.

En ese sentido, el combinado nacional realizó uno de los últimos microciclos previos a la concentración para el evento y uno de los que estuvo presente fue Gabriel Pinto, volante de O'Higgins, quien se refirió al gran desafío con el elenco criollo.

"Ya van dos años de preparación como grupo. Siento que nos hemos preparado de buena forma, entonces creo que se va viendo esa confianza de querer hacer las cosas bien en el Mundial", comenzó diciendo el mediocampista.

"La ansiedad está desde el momento en que nos dijeron que el Mundial se iba a jugar acá. Desde ese instante todos empezamos a jugar la chance de estar en la lista final. Es un Mundial en casa, algo que no pasa todos los días", añadió.

Por último, agregó: "El Mundial cambia vidas. Si hacemos un gran papel en el campeonato, quizás nos damos más a conocer. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Estamos trabajando día a día como grupo para poder conseguir buenas cosas".

PURANOTICIA