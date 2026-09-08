Gabriel Maureira encabeza la nómina de la Roja sub-20 para los Juegos Suramericanos de Santa Fe

Este martes, la Selección chilena sub-20, dirigida en esta ocasión por Sebastián Miranda, presentó su nómina para competir en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, en Argentina, desde el sábado 12 hasta el sábado 26 de septiembre.

La lista del combinado criollo está liderada por Gabriel Maureira, portero de Colo-Colo, quien tuvo que asumir la titularidad del arco albo tras la lesión de Fernando De Paul, registrando veinte partidos disputados con un saldo de 26 goles encajados y tres arcos invictos.

Además del golero, el "Cacique" aportó con otros cuatro futbolistas a la convocatoria: Bruno Torres, Matías Orellana, Vicente Ramírez y Yastin Cuevas.

En el listado de Miranda también destaca la presencia de Antonio Riquelme, volante de 18 años que hace un par de meses firmó por el Real Salt Lake de Estados Unidos y que en 2025 disputó el Mundial sub-17 con la Roja.

Cabe recordar que el elenco nacional fue emparejado en el Grupo A con Colombia, Panamá y Perú, en un certamen de fútbol masculino que se desarrollará íntegramente en el estadio Marcelo Bielsa, ubicado en la ciudad de Rosario.

NÓMINA CHILE SUB-20

Porteros:

- Gabriel Maureira (Colo-Colo)

- Vicente Villegas (Coquimbo Unido)

Defensas:

. Martín Jiménez (Audax Italiano)

- Bruno Torres (Colo-Colo)

- Francisco Daza (Universidad Católica)

- José Movillo (O'Higgins)

- Juan Poblete (O'Higgins)

- Matías Orellana (Colo-Colo)

Volantes:

- Joaquín Soto (Unión La Calera)

- Vicente Zenteno (Audax Italiano)

- Mario Sandoval (Audax Italiano)

- Vicente Ramírez (Colo-Colo)

- Joaquín Muñoz (O'Higgins)

- Antonio Riquelme (Real Salt Lake-MLS)

Delanteros:

- Maximiliano Rojas (Deportes Copiapó)

- Yastin Cuevas (Colo-Colo)

- Cristián Rocha (Deportes Temuco)

- Martín Mundaca (Coquimbo Unido)

PURANOTICIA