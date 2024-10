Gabriel Castellón por la denuncia de U. de Chile contra Colo-Colo: "Las reglas se hicieron para cumplirlas"

Colo-Colo y Universidad de Chile no sólo están peleando el título del Campeonato Nacional en la cancha, donde el "Cacique" es líder con dos puntos de ventaja sobre los azules, sino que también en el escritorio.

Esto porque el conjunto estudiantil se sumó a la denuncia contra el cuadro albo por un supuesto desacato del técnico Jorge Almirón en el pasado duelo frente a Huachipato, cuando el estratego argentino estaba suspendido. Por eso, en la U piden que se le quiten los tres puntos al elenco de Macul.

Frente a esto, Gabriel Castellón defendió el reclamo del conjunto universitario contra el "popular".

"Creo que nuestro trabajo es el futbol, estamos enfocados en el partido, sabemos lo que juega Ñublense, jugaron ayer por la Copa Chile y mostraron lo que pueden hacer. Está el tema de la denuncia, nosotros solo pensamos en lo futbolístico, pero las reglas se hicieron para cumplirlas, pero nosotros solo estamos pensando en el tema futbolístico", expresó el golero en conferencia de prensa.

En cuanto a la lucha por la corona, sostuvo que "todavía no termina el torneo, quedan dos fechas, Colo-Colo puede enredar puntos, nosotros ganar y pasar cualquier cosa en la última fecha; yo lo viví el año anterior, se daba por campeón a otro, mientras queden partidos por jugar eso es lo más importante. Me enfoco en mi trabajo, pero aún quedan dos partidos y tenemos que hacer nuestro trabajo en la cancha".

Consultado sobre una eventual vinculación entre la dirigencia de Huachipato y de la U, tras las críticas de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, Castellón respondió que "creo que quizás relaciones hay en todos los clubes, pero mas allá personalmente no me meto en las relaciones de otras personas, yo me enfoco en el fútbol, lo que digan otras personas lo leo poco y no trato de referirme a otras cosas".

Por último, respondió a Arturo Vidal, quien tras la eliminación de Colo-Colo de la Copa Chile ante Magallanes disparó contra los azules: "No le tomo importancia a los dichos de otras personas, siempre voy a valorar lo que yo diga, y si me equivoco en algo también hay que ser autocrítico; no le tomo importancia a lo que se dice afuera de la cancha, solo de lo que me compete a mí que es entrenar, trabajar y dar mi cien en la cancha, esa es la prioridad. Lo que se habla externo, me mantengo al margen".

