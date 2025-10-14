Gabriel Castellón por expulsión de Aránguiz: "Nos duele que no pueda jugar"

Universidad de Chile sufrió para vencer por 2-1 a Palestino por el Campeonato Nacional. Tras el cotejo, el portero Gabriel Castellón analizó la dura victoria ante los árabes.

"Hasta la expulsión teníamos todo dominado, habíamos sido muy efectivos e incluso tuvimos un penal. Después, con la expulsión, tuvimos que modificar el plan y resguardarnos un poco más para defender el resultado", expresó el golero.

"La presión siempre está, porque estamos representando a la U, sabemos de las magnitudes del club. La presión por ganar siempre va a estar, hoy (lunes) nos vamos con la buena sensación de sumar de a tres", añadió.

Consultado por la expulsión de Charles Aránguiz, quien se perderá el clásico ante Universidad Católica, sostuvo: "Hoy (lunes) se sintió la falta de Charles, para nosotros es un jugador determinante; nos da tranquilidad en los momentos ajetreados del partido. Obviamente, nos duele que no pueda jugar".

En cuanto a la llave frente a Lanús, por semifinales de la Copa Sudamericana, el cancerbero comentó: "La Sudamericana no se ve de otra manera, es lo que realmente vale. La U la ganó en 2011 y fue hermoso. El tema del torneo nacional, no podemos tirar la toalla hasta que no haya chances matemáticas".

Por último, sobre los rumores de una posible partida del técnico Gustavo Álvarez a fin de año, dijo: "Para mí son rumores y más allá no me meto. Son cosas que se hablan, pero el profe está trabajando a mil día a día. Está enfocado 100% en lo que nos pasa en la cancha, ya lo dijo el otro día, que cuando termine todo, recién va a ver lo que sucede. Yo vengo trabajando hace mucho tiempo con él, para mí es importante que siga".

