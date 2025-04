Gabriel Castellón dice que en U. de Chile se sintieron "perjudicados" por la suspensión del Superclásico

Universidad de Chile y Colo-Colo no pudieron disputar el Superclásico que estaba programado para el pasado domingo en el Estadio Nacional, debido a que las autoridades decidieron suspender el derbi por la tragedia ocurrida el jueves en el Monumental, donde murieron dos adolescentes.

Gabriel Castellón, arquero de los azules, aseguró este martes que en el plantel estudiantil se sintieron perjudicados por la suspensión del cotejo ante los albos.

"Nos vimos perjudicados porque el club hace un esfuerzo de poder entregar todos los antecedentes de seguridad para un espectáculo. Se arrendaron cosas, había más guardias, entonces el club hizo todo el esfuerzo para plantear el partido, poder llevarlo, pero a las decisiones de los demás quedamos ajenos, no es primera vez que suspenden un partido a dos días, tenemos que esperar la reprogramación y ojalá no nos afecte. Tuvimos que acatar porque es lamentable lo que sucedió, nos apena, pero nos sentimos perjudicados porque teníamos todo armado", expresó el golero en conferencia de prensa.

De todas formas, el cancerbero igualmente envió sus condolencias a las familias de los jóvenes hinchas albos fallecidos: "Siempre es lamentable que fallezca gente que va a ver un espectáculo. El fútbol es un espectáculo y la familia es parte de eso y que fallezcan dos personas por apoyar a su equipo es lamentable. Mando mucha fuerza a ellos, sabemos que nada recupera una vida y obviamente somos parte de eso, que nosotros somos parte del espectáculo, el club y el profe lo lamentaron porque estamos todos alineados".

Además, se refirió al accionar del defensa uruguayo Alan Saldivia, quien entonó cánticos contra la U en uno de los velorios: "El tema de Alan no me gusta referirme mucho, creo que ya todos han hablado del error que cometió y él es hombre de asumir que uno comete errores".

El golero, también, sostuvo que no se utilizó una ley pareja para la suspensión del encuentro debido a que a la U la hicieron jugar luego del fallecimiento de Lorenzo Prieto: "Nosotros lo vivimos el año pasado con la muerte de don Lorenzo, lamentablemente se tomaron otras decisiones. Como jugadores, en ese minuto, pedimos no jugar por el fallecimiento, por el área médica y la comitiva que estaba en Coquimbo, pedimos no jugar y nos llegó la orden de acatar y jugar igual. A veces las decisiones deberían ser parejas para todos, es una tragedia que fallezca gente y más cuando acompaña al equipo. Se debería tomar la determinación de que si se para uno, se pare para todos, porque el torneo se distorsiona".

"Cuando las normas están medio inconclusas suceden esas cosas, desde que estoy en la U he visto comportamiento muy bueno de la hinchada, hemos jugado muchas veces con estadio lleno. Creo que el mensaje de nosotros a los hinchas, que cuidemos la localía, por algo es, porque nos sentimos gratos de jugar a estadio lleno. Hay detalles que están faltando en el tema de la seguridad, que sean más claros a la hora de la ley, que estén los guardias que para mí es un trabajo que ellos tienen, pero no se van a meter a pelear con la gente si pasa algo", sentenció Castellón.

PURANOTICIA