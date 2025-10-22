Gabriel Castellón: "Ante Lanús, los detalles van a marcar la diferencia"

Universidad de Chile afrontará este jueves uno de sus partidos más importantes de esta temporada 2025, cuando reciba a Lanús a las 19:00 horas en el Estadio Nacional, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

En la antesala al cotejo, Gabriel Castellón, portero del cuadro azul, anticipó la llave contra los argentinos. En ese sentido, aseguró que el ganador se definirá por detalles.

"Generalmente los equipos argentinos son bien aguerridos, metedores, no dan ninguna pelota por perdida. Ellos no quieren perder, nosotros tampoco, así que será un partido de mucha lucha y los detalles van a marcar la diferencia", reconoció el golero en conversación con DSports.

Sobre una posible definición por penales en la llave ante los trasandinos, sostuvo: "Llegar a los penales es una posibilidad y para mí no son una lotería. Se trabaja la forma de patear un penal. Obviamente, hacerlo en un partido es muy distinto que en un entrenamiento, porque está la presión de que si se te va, puedes quedar eliminado. El arquero también puede estudiar fácilmente a los rivales. Solo hay que estudiar cómo han pateado los últimos penales. A veces se sigue una lógica, otras veces se juega lo contrario, va a depender del momento y de cómo se dé el partido".

Por último, el ex Huachipato y Santiago Wanderers valoró su experiencia con el técnico Gustavo Álvarez: "Gracias a Dios, desde que estoy con el profe me han tocado puras cosas positivas: salimos campeones del Torneo Nacional, de la Copa Chile, de la Supercopa y ahora tenemos la posibilidad de jugar una semifinal de Copa Sudamericana. Es fruto de lo que el profe planifica y de lo que nosotros hacemos en la cancha".

