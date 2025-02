Gabriel Arias reveló en qué equipo le gustaría colgar los guantes

En vísperas del choque ante Botafogo por la Recopa Sudamericana, el portero nacional Gabriel Arias se refirió a su futuro futbolístico, sembrando dudas de si podría colgar los guantes una vez que termine la temporada con Racing Club.

En conversación con el programa ESPN F90, el ex seleccionado criollo fue consultado precisamente por la opción de retirarse, ante lo cual señaló que "estoy disfrutando este momento. Me queda el último año de contrato y después veremos una vez que se empiece a acercar el final de temporada para ver qué haré en el futuro".

Por otra parte, el ex Unión La Calera reconoció el cariño que siente por su actual club, asegurando que "me siento muy identificado, de la casa. Es lindo todo lo que me ha tocado vivir todos estos años, ganar un título internacional después de 36 años. Lo disfruto día a día, sabiendo también que en algún momento se termina".

Fue entonces que le preguntaron directamente si le gustaría dar término a su carrera precisamente en la Academia, escuadra a la cual llegó en 2018, levantando un título de Primera División, dos Trofeos de Campeones, una Supercopa Internacional y la Copa Sudamericana de 2024.

"Sí, sería lindo, es un club grande, que quiere crecer cada vez más. Desde que llegué me ha tocado competir, ganar títulos, dejar la vara cada vez más alta y eso es lo que me ha gustado de mi estadía todo este tiempo acá en el club. Con todos los planteles que me ha tocado estar hemos crecido para hacer un Racing más grande todavía", remarcó Arias.

PURANOTICIA