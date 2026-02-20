Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Gabriel Arias no lo dudó y escogió a Claudio Bravo como mejor arquero de Sudamérica

Gabriel Arias no lo dudó y escogió a Claudio Bravo como mejor arquero de Sudamérica

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El arquero chileno de Newell's, Gabriel Arias, escogió al formando en Colo-Colo como el mejor portero de Sudamérica en una entrevista con el un creador de contenido.

Gabriel Arias no lo dudó y escogió a Claudio Bravo como mejor arquero de Sudamérica
Viernes 20 de febrero de 2026 15:17
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Claudio Bravo se retiró del fútbol profesional en 2024, pero el histórico exarquero dejó un legado imborrable, siendo campeón con la selección chilena y en los diversos clubes que defendió en su carrera.

Por eso, el otrora capitán del combinado nacional es considerado por muchos como el mejor arquero de Sudamérica. Uno de ellos es Gabriel Arias, quien no dudó en elegir al bicampeón de América con la Roja.

En un video para el Instagram del creador de contenido Ezzequiel, el actual golero de Newells´s Old Boys tuvo que seleccionar los mejores arqueros que vio de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú y Bolivia.

Bajo ese contexto, escogió a Franco Armani (Argentina), Alisson Becker (Brasil), Fernando Muslera (Uruguay), Claudio Bravo (Chile), David Ospina (Colombia), Justo Villar (Paraguay), Carlos Lampe (Bolivia) y Pedro Gallese (Perú). 

Luego, Ezzequiel le pidió ir descartando nombres hasta definir al mejor portero sudamericano.

En la dinámica, los finalistas para el exgolero de Racing fueron Bravo y Ospina y, entre los dos, no dudó en elegir al formado en Colo-Colo como el mejor.

PURANOTICIA

Cargar comentarios