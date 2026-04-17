Futbolistas de la UC, Coquimbo y Audax destacan en oncenas ideales de Libertadores y Sudamericana

Una destacada jornada continental vivieron tres de los cinco representantes nacionales que disputan certámenes internacionales durante esta semana. Gracias a estos excelentes marcadores, varios exponentes que militan en el país lograron instalarse dentro de las formaciones ideales de sus correspondientes campeonatos.

Revisando la oncena más destacada de la Copa Libertadores, resaltan los nombres de Vicente Bernedo, arquero de Universidad Católica, junto al atacante de Coquimbo Unido, Nicolás Johansen. El desempeño del meta resultó clave para sellar la victoria "cruzada" por 2-1 frente a Cruzeiro en el mítico estadio Mineirao. Por su parte, el ariete de nacionalidad argentina se matriculó con una de las dianas en el éxito aurinegro por 2-0 ante Universitario de Deportes.

La alineación de este torneo la completan otras figuras del continente: Murilo Cerqueira (Palmeiras), Sebastián Coates (Nacional), Gustavo Henrique (Corinthians), José Quintero (Liga de Quito), Guido Mainero (Platense), Santiago Ascacibar (Boca Juniors), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Fabrizio Sartori (Independiente Rivadavia) y Carlos González (Independiente del Valle).

Por otro lado, la Copa Sudamericana también tuvo presencia local gracias a Franco Troyansky. El delantero perteneciente a los registros de Audax Italiano brilló con luces propias luego de aportar con una habilitación y, más tarde, anotar el 2-1 definitivo en contra de Vasco da Gama.

Acompañando al jugador del elenco itálico en este equipo de la semana, fueron seleccionados Rodrigo Rodríguez (CD Macará), Edgar Elizalde (Millonarios), Gary Kagelmacher (Montevideo City Torque), Jhohan Romaña (San Lorenzo), Yeison Guzmán (América de Cali), Alejandro Hohberg (Cienciano), Júnior Santos (Botafogo), Artur (Sao Paulo), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino) y Sebastián Driussi (River Plate).

(Imágenes: @Libertadores, @Sudamericana)

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