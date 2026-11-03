Futbolista español del Tenerife muere tras chocar con el arquero rival en pleno partido

Owono corrió hacia el círculo central para despejar un balón largo cuando su rodilla pareció chocar con De Miguel.

El delantero permaneció inmóvil en el campo mientras el personal médico lo atendía antes de ser trasladado en ambulancia desde el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife al hospital .

Los jugadores de ambos equipos se mostraron visiblemente consternados por el incidente . Varios compañeros de De Miguel lloraron.

El árbitro mostró la tarjeta roja directa a Owono antes de terminar el partido.

Medios de comunicación españoles informaron que el futbolista sufrió un paro cardíaco en la ambulancia y fue reanimado por los paramédicos de camino al hospital.

(Imagen: El Mundo.es / G3)

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