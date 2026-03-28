Fútbol de Argentina: Nicolás Diez elogia el rol de Iván Morales en el ataque de Argentinos Juniors

El estratega de Argentinos Juniors, Nicolás Diez, no escatimó en cumplidos para analizar el desempeño de Iván Morales. Tras la reciente victoria por 2-1 sobre Lanús, el técnico resaltó la importancia táctica del ariete nacional, quien se ha vuelto inamovible en la formación inicial del cuadro transandino.

Durante la conferencia, Diez profundizó en las virtudes que Morales aporta al equipo: “La verdad que está haciendo un desgaste terrible, juega muy bien de espaldas, se le tiene que dar el gol. Se está bancando a defensores fuertes, tiene una potencia que no tenemos en otro delantero”, señaló el DT.

El ex Colo Colo ha sabido capitalizar la baja por lesión de Tomás Molina, consolidándose como una pieza fundamental en el ataque de los Bichos Colorados. A la fecha, el atacante registra seis encuentros disputados, incluyendo una aparición en la Copa Libertadores, demostrando una adaptación física que satisface al cuerpo técnico.

Según el entrenador, la labor de Morales trasciende la búsqueda del arco rival. “Nos está dando un montón de cosas que a veces nos costaban. Ante Lanús jugó con dos centrales muy fuertes de espaldas y puso de frente a Hernán (López Muñoz) y a los demás. Tuvo situaciones de gol y colabora mucho con la defensa. Está bien físicamente y eso me pone contento, hay que tener tranquilidad”, añadió la autoridad técnica.

En el mismo compromiso frente al Granate, el portero Brayan Cortés también fue de la partida y completó los 90 minutos. Con esta actuación, el guardameta iquiqueño alcanza un total de 13 partidos oficiales durante este 2026, reafirmando su continuidad en el fútbol argentino.

PURANOTICIA