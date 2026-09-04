“Fui yo quien convenció al club”: DT de Flamengo revela su papel en la renovación de Erick Pulgar

Pese a los rumores sobre el interés de clubes de distintos países, Erick Pulgar selló su renovación de contrato con Flamengo hasta fines de 2029, en un acuerdo que lo convertirá en el futbolista chileno mejor pagado, con un sueldo cercano a los 3,6 millones de dólares anuales.

Uno de los principales artífices de la continuidad del volante chileno fue el técnico del conjunto carioca, el portugués Leonardo Jardim, quien reconoció su intervención para que el club extendiera el vínculo del mediocampista. El estratego lo reveló tras la victoria por 2-0 sobre Mirassol por el Brasileirao.

"Fui yo quien convenció al club para que lo hiciera. Mi intención es que Pulgar se quede con nosotros porque es un jugador importante", expresó el adiestrador del conjunto carioca.

"Él continuara con nosotros porque es un jugador importante dentro de la estructura del equipo, debido a su calidad, su intensidad y su carácter. Eso es esencial", añadió.

Cabe consignar que el antofagastino arribó a Flamengo a mediados de 2022, procedente de la Fiorentina de Italia. Desde entonces, el volante ha sido parte de una etapa especialmente exitosa del elenco brasileño y ha conquistado diez títulos con la camiseta del club.

Entre sus principales logros destacan las Copas Libertadores de 2022 y 2025, además de los campeonatos estaduales de 2024, 2025 y 2026. A ellos se suman la Copa de Brasil 2024, la Supercopa de Brasil 2025, el Brasileirao 2025, la Copa Interamericana 2025 y la FIFA Challenger Cup 2025.

Con su renovación, Pulgar continuará ligado a Flamengo hasta 2029, consolidando su permanencia en uno de los clubes más importantes del fútbol brasileño.

(IMAGEN DE @ERICKOFICIAL)

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