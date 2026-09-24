Prensa canadiense calificó el arribo de Alexis Sánchez al Montreal como una "cortina de humo"

Continúan las críticas en contra de Alexis Sánchez por su nivel exhibido en el CF Montreal de la Major League Soccer, donde no suma goles ni asistencias en un total de nueve compromisos.

El medio canadiense La Presse analizó el desempeño del experimentado atacante, a quien calificó como "paralizado" y afirmó que su llegada al club "solo ha producido una cortina de humo hasta el momento".

Si bien reconocieron que el "Niño Maravilla" se sumó sin pretemporada al equipo, acusaron que "ya no le queda mucho que ofrecer", a diferencia de algunos contemporáneos como Robert Lewandowski (37) y Antoine Griezmann (35), quienes firmaron por la liga norteamericana casi a la par del tocopillano.

"Mientras Sánchez intenta recuperar el rumbo, el CF Montréal está completamente perdido: acumula cinco derrotas consecutivas en la MLS, ocupa el penúltimo lugar de la liga, el último en la Conferencia Este y está a 12 puntos del último puesto de playoffs", añadieron en la publicación.

Por su parte, Olivier Brett, columnista del portal RDA y de BPM Sports Radio, dijo en el podcast "Plein Axe" que el chileno "en este momento, no ha sido influyente, no había conexión entre el puntero izquierdo del CF Montréal (Sánchez) y el lado contrario".

Su compañero de espacio, Frédéric Lord, subrayó que "hay que poner a Alexis Sánchez, si quiere repartir más juego y hacer jugadas combinadas. No es una influencia por la izquierda del ataque, en este momento. Eso es sintonía fina, también es experiencia, entre la dirección deportiva y lo que tu entrenador puede hacer con esa información".

(Imagen: @alexis_officia1)

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