Fuegos artificiales y bengalas: Árbitro consignó incidentes protagonizados por barristas de la U en partido ante Coquimbo

Como si el empate ante Coquimbo Unido no hubiese sido suficiente mala noticia para Universidad de Chile, ahora los azules sumaron un nuevo dolor de cabeza por el informe elaborado por el árbitro Diego Flores.

Es que el colegiado no se desentendió de los incidentes que empañaron el encuentro de entre laicos y "piratas", y consignó en el escrito las incivilidades cometidas por los hinchas estudiantiles en el estadio Santa Laura.

El juez apuntó que "al minuto 14 se detiene el partido por lanzamientos constantes de fuegos artificiales durante 5 minutos desde la galería norte, donde se ubican hinchas de Universidad de Chile".

Además, detalló que "en el minuto 68 se encienden bengalas desde la galería norte, las cuales fueron lanzadas al campo de juego, por lo que se detiene el partido durante 4 minutos".

Pero eso no es todo, ya que el réferi también acusó que "los jugadores de Universidad de Chile ingresan al campo de juego con los niños en brazos, lo cual no estaba autorizado por Ligas Profesionales, tal como se comunicó en correo electrónico".

A raíz de estos hechos, el "Romántico Viajero" podría recibir una importante sanción pensando en su localía para la temporada 2026.

PURANOTICIA