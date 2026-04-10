“Fue un partido muy disputado”: Leporati valora clave triunfo de Chile Sub 20 ante Paraguay

Con un estrecho triunfo por 1-0 frente al local Paraguay durante la noche del jueves, la Selección chilena Sub 20 logró conservar intactas sus opciones de asegurar un boleto para el Mundial de la categoría en Qatar. Este resultado se dio en el marco de la penúltima jornada correspondiente a la fase grupal del Sudamericano.

Una vez concluido el compromiso ante los guaraníes, Ariel Leporati, técnico de la Roja, destacó la trascendencia de la victoria obtenida por sus dirigidos.

En diálogo con los canales oficiales de la Selección, el estratega analizó el trámite del encuentro: "Fue partido muy disputado, jodido, sabíamos que iba a ser muy difícil. Paraguay tiene jugadores muy interesantes y venían de hacer dos partidos súper buenos".

En la misma línea, el adiestrador dio a conocer cuál fue el mensaje que le transmitió al plantel en la antesala del pitazo inicial. "Tratamos de mejorar lo que veníamos haciendo en los dos partidos anteriores y, además, con toda la información que ya teníamos del partido previo, podíamos tener chances directas de quedar fuera de competencia. Eso los jugadores lo sabían, preferimos conversarlo con ellos y enfrentamos el partido con todas las reglas del juego. La verdad lo pudieron desarrollar muy bien, fuimos muy intensos, encontramos el gol y después lo pudimos aguantar. El equipo hizo un gran esfuerzo y estamos contentos con eso", detalló.

Respecto al funcionamiento táctico, el DT profundizó en la versatilidad de sus pupilos: "Esta categoría y todas las que estamos trabajando han tenido la particularidad de que no hay un sistema único de juego. Vamos variando, los jugadores se acostumbran a eso y ya hemos tenido varios partidos con distintos sistemas. Eso, evidentemente, es una fortaleza del equipo y nos da mucha flexibilidad para poder ocupar, en este caso, a todos los jugadores de campo", agregó.

Finalmente, Leporati proyectó el último choque de la fase grupal que sostendrán este domingo frente a Ecuador. "Les hablé ahora a los jugadores en el camarín después del partido, que hay que tener mesura, equilibrio. No éramos los peores hace dos días por perder con Colombia, ni los mejores por ganar a Paraguay. El grupo sigue abierto, se va a definir el domingo, como lo anticipamos antes de la primera fecha. Sabíamos que el grupo iba a ser muy complicado, así que vamos a recuperarnos, prepararnos y enfrentar de la mejor forma el domingo para seguir con nuestro objetivo, que es tratar de clasificar al Mundial", concluyó.

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